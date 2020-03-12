Челси Мэннинг совершила попытку самоубийства в тюрьме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Челси Мэннинг в мае 2019 года

Челси Мэннинг, в прошлом аналитик американской военной разведки и источник одной из утечек, опубликованных на сайте WikiLeaks, находится в больнице после попытки покончить с собой, сообщили ее адвокаты.

Полиция подтвердила факт "инцидента" с 32-летней Мэннинг, который произошел в исправительном учреждении штата Вирджиния, где она содержалась с мая 2019 года.

Мэннинг находилась в изоляторе за отказ давать показания на суде по делу WikiLeaks. В ближайшую пятницу она должна предстать перед судом в городе Александрия, штат Вирджиния.

Как сообщил Энди Степанян, представитель команды адвокатов Мэннинг, она продолжает отказываться "участвовать в засекреченном процессе большого жюри присяжных, который, в ее понимании, создает условия для злоупотреблений".

"Ее сегодняшние действия - это свидетельство силы ее убеждений, а также того, сколько вреда ей причиняет ее "гражданская" изоляция", - сказал Степанян.

Как сказано в официальном заявлении, сделанном шерифом Александрии Даной Лоухорном: "Примерно в 12:11 после полудня в Центре задержания Александрии был зафиксирован инцидент с участием заключенной Челси Мэннинг. Наши подготовленные сотрудники на него отреагировали должным образом, и теперь Мэннинг вне опасности".

При рождении пол Челси Мэннинг был определен как мужской, она носила имя Брэдли Мэннинг. В 2013 году молодого человека осудили к 35 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и в передаче секретных данных WikiLeaks. Президент Барак Обама впоследствии смягчил приговор, и в 2017 году Мэннинг вышла на свободу.

В тюрьме она сменила пол и имя на Челси.

Мэннинг отказалась давать дальнейшие показания по делу Wikileaks, поскольку, по ее утверждению, она раскрыла всю информацию, когда давала показания во время трибунала.

Расследование по делу WikiLeaks ведется несколько лет. США в настоящий момент добиваются экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится в Британии.

Ему грозит обвинение в заговоре с целью компьютерного взлома на территории США.