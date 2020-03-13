Разносят ли банкноты коронавирус и безопаснее ли банковские карты?

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Центральный банк Армении объявил, что будет постепенно заменять старые банкноты новыми, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Банк призывал население по возможности использовать безналичную оплату и электронные банковские услугу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

На пятницу в Армении зарегистрировано восемь случаев заражения новым коронавирусом.

Все началось с того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что так как новый коронавирус может оставаться на поверхности предметов, то есть вероятность того, что он может быть и на купюрах, которые трогали зараженные люди.

С этим не согласен Центральный банк Германии, который заявил, что на данный момент нет никаких признаков или доказательств того, что коронавирус распространяется через банкноты евро. По сравнению с другими поверхностями, шансы на это минимальны, считает Бундесбанк.

С Бундесбанком согласен Лотар Вилер, глава германского института имени Роберта Коха. Институт занимается изучением инфекционных заболеваний.

"Передача через банкноты не актуальна", - сказал он в интервью агентству Рейтер, добавив, что вирус распространяется капельным путем.

Деньги в печь

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Тем не менее, некоторые страны уже предпринимают меры предосторожности в том, что касается банкнот. Например, начиная с 21 февраля, Федеральная резервная служба США отправляет в карантин на 7 или 10 дней поступающие из стран Азии купюры.

Власти Китая направили инструкции всем финансовым институтам дезинфицировать все поступающие купюры, а затем хранить их в сухом месте в течение недели. Центральный банк также обрабатывает купюры лампами ультрафиолетового излучения или помещает их в специальные печи. Кроме того, печатаются новые банкноты, а старые изымаются из обращения.

Власти Южной Кореи и Венгрии также размещают поступающие от банков купюры в специальные печи, где их держат несколько секунд при температуре до 150 градусов по Цельсию. Затем понижают температуру до 42 градусов, деньги упаковывают, после чего они оказываются дезинфицированными.

Правительство Ирана также призывает население избегать банкнот.

Мойте руки!

Майкл Найт, доцент медицинского факультета Университета Джорджа Вашингтона, сказал в интервью CNBC, что заразиться коронавирусом, также как и любым другим гриппом, можно, если вы потрогаете руками рот, нос или глаза, и именно поэтому важно часто мыть руки.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Кроме того, добавляет доцент, если вы хотите пользоваться лишь электронной картой и избегать тем самым прикосновений к физическим деньгам, вы все равно потенциально можете заразиться от самой карты или терминала.

Эпидемиологи предупреждают людей, что им стоит, например, тщательно чистить и дезинфицировать свои мобильные телефоны. Люди прикасаются к ним в среднем 2500 раз в день, а на телефоне подростка находится в среднем около 17 тыс. бактерий.

Но лучше всего просто мыть руки как можно чаще.