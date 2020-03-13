Из-за коронавируса приостановлена Английская футбольная премьер-лига. И не только

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты (на фото) был выявлен коронавирус, после чего клуб ушел в двухнедельную самоизоляцию

Проведение матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) и низших дивизионов приостановлено как минимум до 3 апреля из-за коронавируса. Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у главного тренера лондонского "Арсенала" и игрока основного состава "Челси".

О приостановке проведения матчей сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA). Также отменены товарищеские матчи сборной Англии с Италией и Данией.

"После сегодняшнего собрания акционеров было принято единогласное решение приостановить премьер-лигу с намерением возобновить чемпионат 4 апреля при условии соблюдения медицинских рекомендаций и условий на тот момент", - говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что вирусом Covid-19 заразился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Весь основной состав команды и персонал клуба, имевшие контакты с Артетой, ушли в двухнедельную самоизоляцию.

Тренировочный центр "Арсенала" был закрыт, ближайшие матчи отменены.

Также вирус был диагностирован у полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои, но в пятницу он сообщил, что вылечился.

Кроме того, был временно изолирован защитник "Манчестер Сити" Бенджамин Менди после того, как член его семьи был помещен в больницу с симптомами коронавируса.

Три игрока основного состава "Лестер Сити" также находятся в самоизоляции после появления симптомов коронавируса.

Сейчас таблицу Английской премьер-лиги возглавляет "Ливерпуль" с 82 очками, на втором месте - "Манчестер Сити" с 57 очками. "Ливерпулю" оставалось выиграть две следующих игры (с "Кристал Пэлас" и "Эвертоном"), чтобы стать чемпионами вне зависимости от результатов "Сити".

Вчера премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новых мерах по противодействию эпидемии коронавируса. Борьба с коронавирусом в Британии входит в следующую стадию - замедления распространения вируса, заявил премьер-министр.

К вечеру четверга в Британии насчитывалось 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших.

Не только Англия

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, отложены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были пройти 17 и 18 марта, а также ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта.

17 марта УЕФА проведет совещание, на котором будет определяться дальнейшая судьба турниров.

Помимо еврокубков и АПЛ уже были приостановлены футбольные чемпионаты Италии, Германии, Франции, Испании, Дании, Греции, Португалии, Чехии, Хорватии, Норвегии.

Российский чемпионат пока не приостановлен, но в Москве и Петербурге власти запретили массовые мероприятия численностью свыше 5 тысяч и 1 тысячи человек соответственно.

Московские клубы, как сообщалось ранее на этой неделе, приостановили продажу билетов на ближайшие домашние матчи. Распоряжение властей Петербурга появилось лишь днем в пятницу - "Зенит" на это пока не отреагировал.