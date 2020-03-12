Правообладатель иллюстрации Investigative Committee of Russia Image caption Алексей Гуськов (справа) был депутатом Читинской городской думы

Забайкальский краевой суд вынес приговоры шестерым членам банды "Ключевские", в которую входили в том числе двое бывших депутатов городской и областной думы от "Единой России" Алексей Гуськов и Дмитрий Непомнящий. "Ключевские" в течение десяти лет были одной из самых влиятельных и жестоких банд региона, однако в середине 2000-х годов в ней произошел кровавый внутренний раскол.

Согласно приговору, Дмитрий Непомнящий и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии строгого режима, Иван Дяжур и Александр Тюменцев - по 24 года, Виктор Дегтярев и Алексей Гуськов - по 23 года.

Гуськов (прозвище Гусь) ранее был депутатом гордумы Читы, а Непомнящий (прозвище Дёма) заседал в региональном парламенте.

По версии следствия, все осужденные входили в группировку "Ключевские", члены которой с 1995-го по 2005 год убили 12 человек. Среди убитых были как люди из конкурирующих ОПГ, так и "не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними".

"Три толстяка"

"Ключевские" появились в середине 1990-х годов. Изначально это была лишь одна из многих провинциальных банд, которая занималась рэкетом и грабежами торговцев-челноков, вывозивших товары из Китая. Чтобы без проблем останавливать и грабить проезжающие автомобили, бандиты часто переодевались в милицейскую форму.

Название банды произошло от фамилии одного из ее лидеров, бывшего секретаря ВЛКСМ Читинского машзавода Константина Ключевского. Помимо него у банды было еще двое сооснователей и главарей - двоюродный брат Ключевского Евгений Жаров и его друг Леонид Калинин. Позднее группировка стала известна как "банда трех толстяков", так как трое ее основателей имели тучную комплекцию.

Группировка быстро расширяла сферу своего влияния - постепенно бандиты установили контроль над центральным и автомобильным рынками Читы, а также над ликёро-водочным заводом и десятками других предприятий города. К началу 2000-х годов бандиты уже активно влияли на политическую жизнь края и были в доле с правоохранительными органами.

"Толстяки" славились жестокими мерами и не брезговали услугами киллеров для устранения конкурентов и несогласных. Иногда от рук бандитов погибали и случайные люди. Например, в октябре 1998 года бандиты убили двух девушек, с которыми у них возник конфликт вскоре после случайного знакомства. Почти 20 лет девушки числились пропавшими без вести, и лишь в 2017 году следователям удалось доказать причастность "Ключевских" к их исчезновению и убийству.

Чтобы укрепить свои позиции во власти, "Ключевские" начали продвигать туда своих представителей: в итоге Алексей Гуськов стал депутатом Читинской гордумы, а Дмитрий Непомнящий представлял группировку в областном заксобрании. Непомнящий также создал молодежный парламент Читы.

Раскол в банде

В 2002 году внутри банды произошел конфликт: по одной из версий, Ключевский и Жаров захотели отойти от криминала и пойти по пути легализации своего бизнеса, в то время как Калинин и еще двое лидеров банды - братья Путинцевы - выступали против этого.

Весной 2005 года Калинин был расстрелян неизвестными в его автомобиле. Через неделю Ключевский и Жаров были убиты из автоматов прямо в центре Читы. К тому моменту оба были уже авторитетными бизнесменами - убийство произошло сразу после того, как они вышли из здания управления архитектуры и градостроительства Читы, где обсуждали с городскими властями расширение центрального рынка. Убийц тогда найти не удалось, и уголовные дела по обоим преступлениям на долгие годы отправились на полку.

Правообладатель иллюстрации Investigative Committee of Russia Image caption Дмитрий Непомнящий заседал в областном заксобрании, а потом стал таксистом

После смерти основателей "Ключевских" один из членов группировки Владислав Тёлкин вместе с депутатом Гуськовым решили создать на ее основе новую банду и опять заняться нападением на водителей, переодеваясь в форму сотрудников ГАИ. Однако на этот раз удача им быстро изменила.

Осенью того же года оперативники обнаружили оружейный схрон в гараже рядом с областной филармонией; среди найденного оружия были в том числе противотанковые гранатометы, гранаты и тротиловые шашки. В ходе расследования выяснилось, что владельцем гаража был Гуськов. Его арестовали и приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, через шесть с половиной лет он вышел на свободу по УДО. Тёлкину же удалось скрыться от следствия.

Сделка со следствием

Шли годы, и о жестокой истории "Ключевских" в Чите стали постепенно забывать. Однако в 2017 году оперативникам наконец удалось арестовать Владислава Тёлкина во Владимирской области. Бывший киллер "Ключевских" решил пойти на сделку со следствием, для чего ему пришлось рассказать всю историю банды.

Показания Тёлкина и вывели следователей на экс-участников банды, в том числе на двух бывших "слуг народа". Правда, к тому моменту они уже не занимали высоких постов: Гуськов после отсидки занимался бизнесом, а Непомнящий работал водителем такси.

Как рассказывал в интервью изданию "Сибирь.Реалии" следователь Вячеслав Сюсин, оба экс-депутата пытались отрицать свою причастность к преступлениям: Гуськов утверждал, что был вынужден участвовать в деятельности банды, опасаясь за жизнь своей семьи, а Непомнящий уверял, что вообще не был знаком ни с кем из членов банды.

Однако следователей эти доводы не убедили: Гуськову предъявили обвинение в убийстве шести человек и участии в банде, а Непомнящему - в убийстве пяти человек, руководстве бандой и участии в ней, а также в похищении человека.

Следователи также выяснили, что именно участники ОПГ "Ключевские" убили собственных руководителей - Константина Ключевского и Евгения Жарова.

По делу "Ключевских" проходил еще один региональный депутат - член фракции "Единая Россия" в гордуме Иркутска Александр Панько. В октябре 2018 года он был задержан в Иркутске и доставлен в Читу, где его отправили в СИЗО по подозрению в причастности к убийству двух членов ОПГ "Ключевские" на территории Иркутской области в 1997 году.

Однако в феврале 2019 года дело в отношении Панько было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности.

А сентябре 2019 года он был переизбран на новый депутатский срок.