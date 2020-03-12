Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финал чемпионата Европы должен был пройти в июле на стадионе "Уэмбли"

УЕФА назначила на следующий вторник чрезвычайное заседание, на котором будет приниматься решение о том, отменять ли европейский чемпионат по футболу 2020 года.

Тем временем УЕФА проведет видеоконференции с целью обсуждения своей реакции на пандемию коронавируса.

В рамках этой дискуссии будут обсуждаться все национальные и европейские соревнования, включая чемпионат Европы 2020 года, который должен пройти с 12 июня по 12 июля в разных европейских странах.

УЕФА уже пригласила представителей входящих в нее 55 футбольных ассоциаций, а также руководство европейских футбольных лиг и представителей профсоюза футболистов Fifpro.

Матчи европейского чемпионата по футболу среди женщин пройдут в Англии с 11 июля по 1 августа.

Почему готовится решение

Коронавирус уже затронул футбольные турниры.

Отложен матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

В четверг испанская La Liga объявила о прекращении матчей национального чемпионата.

Датская футбольная ассоциация также отменила все матчи в стране на ближайшие две недели, а игры нидерландской лиги Eredivisie приостановлены до 31 марта.

В Италии игры Серии А отложены до 3 апреля на фоне общего карантина в стране, где два футболиста - Даниэле Ругани из "Ювентуса" и Маноло Габбиадини из "Сампдории" - заражены вирусом.

Матчи команд в двух основных лигах во Франции играются на стадионах без публики. Две встречи 1/16 финала Лиги Европы, назначенные на четверг, были отложены, а ряд встреч пройдут за закрытыми дверьми, в том числе матч между "Манчестер Юнайтед" и клубом ЛАСК из Линца в Австрии.

Пока что матчи английской Премьер-лиги продолжатся как обычно, несмотря на то, что три игрока клуба "Лестер" находятся в изоляции из-за симптомов заболевания.