Коронавирус: канадский премьер Трюдо работает из дома из-за симптомов у жены

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар-Трюдо появились симптомы простуды после поездки в Британию.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе. Сейчас в Канаде около 103 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В среду вечером Софи Грегуар-Трюдо вернулась из Лондона, и у нее появились симптомы простуды, включая повышенную температуру.

Жена канадского премьера прошла тест на коронавирус, и до выявления результатов чета Трюдо не будет покидать дом.

У самого Трюдо нет симптомов болезни, он находится под надзором врачей, а работа из дома - мера предосторожности, говорится в заявлении офиса премьер-министра.

В связи с этим отменены встречи Трюдо с премьерами канадских провинций и лидерами Первых наций (аборигенное население страны).

С премьерами провинций он поговорит по телефону. Темой разговора станет борьба с распространением болезни.

"Премьер-министр проведет брифинги, телефонные разговоры и виртуальные встречи из дома, - говорится в заявлении. - В том числе он поговорит с другими мировыми лидерами и присоединится к специальному совещанию кабинета, посвященному Covid-19".