Коронавирус: худший день на фондовых рынках США и Британии с 1987 года

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Страхи инвесторов перед распространением коронавируса привели к обвалу на рынках ценных бумаг по всему миру. Власти принимают меры для стимуляции экономики, но их недостаточно, чтобы остановить падение.

Рынок ценных бумаг Британии упал на 10% - это самый стремительный обвал с 1987 года. В США резко упали индексы Dow Jones и S&P 500, так же до худшего показателя с 1987-го.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк снизили процентные ставки, но это не обнадежило инвесторов.

Рынки на пределе

После открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг резкое падение даже вызвало временную приостановку торгов - вторую за эту неделю.

Когда торги через 15 минут возобновились, акции продолжили падать, что отчасти стало следствием обрушения европейских рынков.

Индекс S&P 500 упал на 9,5%, Nasdaq - на 9,4%.

Падение ведущего британского индекса FTSE 100 привело к потерям в размере 160 миллиардов фунтов. Во Франции и Германии индексы упали больше чем на 12%.

"Рынки на пределе, - сказал Нил Уилсон, старший аналитик портала Markets.com. - Никто не знает, как выглядит полная остановка экономики, даже временная".

К обвалу привело и решение администрации президента США закрыть въезд в страну из Европы. Это привело к стремительному падению акций туристических фирм.

Рынки ценных бумаг обрушились и в Азии. Ключевой японский индекс Nikkei 225 за день потерял 4,4%.

За последние недели мировые рынки потеряли больше 20% по сравнению с лучшими из своих недавних показателей, что говорит о возможном наступлении рецессии.

Правообладатель иллюстрации AFP VIA GETTY IMAGES Image caption Решение Трампа закрыть въезд европейцам ударило по рынкам

Анализ

Доминик О'Коннелл, обозреватель Би-би-си:

Три главных центральных банка Запада обрушили всю свою огневую мощь против вызванного коронавирусом замедления экономического роста - но без особенного успеха.

Фондовые рынки продолжают падать. Четверг стал худшим днем в истории FTSE 100 с момента "Черного понедельника" в октябре 1987 года.

Наблюдатели гадают, какие новости могли так напугать инвесторов, учитывая, что центробанки в течение последних 10 дней прилагали все усилия, чтобы остановить падение.

Честно говоря, ничего нового здесь нет - большинство трейдеров знали, что коронавирус приведет к экономическим потрясениям, и в большинстве западных стран может начаться рецессия.

Шокировать инвесторов могло решение президента США Дональда Трампа закрыть въезд в США из большиства стран континентальной Европы, а особенно то, как оно принималось.

Ему не предшествовали переговоры, и Трамп выглядел необычно растерянным, как будто и его в конце концов охватила паника перед вирусом.

Кроме того, стоит обратить внимание на маленькую, но важную деталь. Трамп сначала заявил, что запрет распостраняется на грузоперевозки, но затем поправился и сказал, что это не так.

Однако значительная часть грузоперевозок осуществляется в грузовых отсеках пассажирских самолетов.

В отсутствие гражданских рейсов грузоперевозки тоже резко сократятся, а это сильно ударит по экспортерам и производителям по обе стороны Атлантики.