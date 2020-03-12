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Суд в США постановил немедленно освободить из заключения информатора WikiLeaks, бывшего аналитика военной разведки Челси Мэннинг. Накануне она совершила попытку самоубийства в тюрьме.

32-летняя Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, вновь попала в заключение в прошлом году за отказ давать показания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В пятницу Мэннинг должа была предстать перед судом, но в четверг окружной суд восточного округа штата Вирджиния постановил, что показания Мэннинг в деле Ассанжа больше не нужны, и ее заключение не имеет смысла. Информатор провела в заключении 11 месяцев.

Накануне Мэннинг совершила попытку самоубийства в тюрьме. Ее адвокаты объяснили это тем, что изоляция из-за нежелания давать показания на процессе, который Мэннинг считает недостаточно открытым, наносит вред ее психике. Это была третья попытка самоубийства Мэннинг, о которой стало известно СМИ.

Челси Мэннинг родилась мужчиной и носила имя Брэдли Мэннинг. В 2013 году Брэдли приговорили к 35 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и передаче секретных данных WikiLeaks. В тюрьме он сменил пол и имя на Челси.

Президент Барак Обама впоследствии смягчил приговор, и в 2017 году Мэннинг вышла на свободу.

Мэннинг отказалась давать показания по делу WikiLeaks, заявив, что уже раскрыла всю информацию, когда давала показания во время трибунала 2013 года.

Расследование по делу WikiLeaks ведется несколько лет. США в настоящий момент добиваются экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в Британии.

Ему грозит обвинение в заговоре с целью компьютерного взлома на территории США.