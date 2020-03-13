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Пандемия Covid-19 отбросила рынки в 1987 год

Фондовые рынки Британии и США на фоне пандемии коронавируса упали до худших показателей с 1987 года.

После открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг резкое падение вызвало временную приостановку торгов - вторую за эту неделю.

За последние недели мировые рынки потеряли больше 20% по сравнению с лучшими из своих недавних показателей, что говорит о возможном наступлении рецессии.

"Рынки на пределе, - сказал Нил Уилсон, старший аналитик портала Markets.com. - Никто не знает, как выглядит полная остановка экономики, даже временная".

Отменяются спортивные мероприятия по всему миру

Коронавирус уже причинил огромный ущерб мировому профессиональному спорту: остановленные чемпионаты, ушедшие на карантин команды, игры без зрителей. Что будет с центральными событиями года - Олимпиадой, финалом Лиги чемпионов и чемпионатом Европы по футболу - не понимает никто, вероятность их переноса крайне высока.

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Вечером в четверг стало известно, что коронавирусом заразился главный тренер британского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Тренер самоизолируется в соответствии с рекомендациями британского правительства, как и весь основной состав команды.

BBC Sport сообщает, что все 20 клубов Премьер-лиги хотят принять единую стратегию, и один из возможных вариантов, который будет обсуждаться в пятницу - это отложить остальные запланированные на эти выходные матчи.

Пандемия в мире

В Италии, где больше заразившихся коронавирусом, чем в других европейских странах, количество смертельных случаев в четверг превысило тысячу. В Китае от коронавируса по состоянию на утро пятницы скончалось более трех тысяч человек.

В странах Европы продолжают закрываться школы и университеты. В четверг о закрытии учебных заведений объявили власти Португалии. Во Франции школы, университеты и детские сады закроются с понедельника. Аналогичные меры принимают в Турции и Чехии.

Австрия закрывает границу для всех приезжающих из Италии. Накануне США объявили о прекращении на 30 дней пассажирского сообщения между Европой и Америкой.

В крупных городах закрываются музеи, а в США приняли решение закрыть калифорнийский "Диснейленд".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Диснейленд" в Калифорнии открыли 65 лет назад, за всю свою историю он закрывался только дважды

Также в четверг выяснилось, что коронавирусом заражен один из советников бразильского лидера Жаира Болсонару, в прошлые выходные встречавшийся с Дональдом Трампом на его курорте в Мар-а-Лаго.

Сам президент США пока не проходил проверку на коронавирус.

Коронавирус подтвердился у жены канадского премьера Джастина Трюдо.

Британия: "Многие семьи потеряют близких"

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Борьба с коронавирусом в Британии входит в следующую стадию - замедления распространения, так как эксперты признают, что вирус будет неизбежно распространяться и охватит большую часть населения.

"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Главный инфекционист США: система здравоохранения не готова

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Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи в четверг заявил, что здравоохранительная система страны не готова к эпидемии Covid-19.

В США на коронавирус с января проверили около 11 тысяч человек, а в Южной Корее, например, более двухсот тысяч.

В стране более 1300 подтвержденных случаев заражения. Президент США Дональд Трамп накануне закрыл границы для приезжающих из Европы, но лидеры Демократической партии Нэнси Пелоси и Чак Шумер раскритиковали его за то, что он не упомянул о нехватке наборов для тестирования на коронавирус.

Челси Мэннинг снова на свободе

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Суд в США постановил немедленно освободить из заключения информатора WikiLeaks, бывшего аналитика военной разведки Челси Мэннинг. Накануне она совершила попытку самоубийства в тюрьме.

Запрет на въезд в США из Европы вступает в силу

Въехать в США из 26 стран Шенгенской зоны будет невозможно с полуночи пятницы. Для Британии сделано исключение. Как попасть в США вопреки запрету Трампа, и стоит ли пытаться?

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Европу

13 марта российская авиакомпания приостановит авиасообщение между Москвой и Дрезденом, Дюссельдорфом, Гамбургом, Ганновером и Штутгартом, Марселем, Лионом, Ниццей, Аликанте, Валенсией, Малагой, Тенерифе, Пальма-де-Майоркой и еще несколькими городами. Ранее в компании заявляли, что рейсы отменят до 30 апреля.

В Новой Зеландии пройдут траурные мероприятия

Прошел год с жестокого массового убийства в двух мечетях новозеландской столицы, города Крайстчерч. В городе пройдут траурные молитвы, их организуют настоятели и прихожане мечетей, где расстреляли людей.

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Коронавирус и супербогатые

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Количество бронирований частных самолетов в четверг выросло: богатые люди стремятся попасть из Европы в США, пока не вступил в силу запрет на въезд, пишет Guardian.

Некоторые компании, сдающие внаем самолеты, уже предоставляют услуги "экстренной эвакуации" из Италии, Франции и даже Китая. Одна из них - Private-fly. Как рассказывает ее глава Адам Твиделл, многие из его клиентов - преклонного возраста или имеют проблемы со здоровьем, поэтому коронавирус их очень волнует.

"В каждом самолете есть медицинское и защитное оборудование", - подчеркивает Твиделл.

Еще одна тенденция сверхпотребления - роскошные бункеры калифорнийской компании Vivos Group. Их переоборудуют из подземных хранилищ для боеприпасов, шахт и других подземных сооружений. Спрос на них тоже растет.

По словам главы компании Роберта Вичино, состоятельные люди теперь интересуются бункерами не только из праздного любопытства. Многие из тех, кто раньше не решался приобрести лакшери-бункер, теперь торопятся его купить. Никаких цифр глава компании, впрочем, не назвал.

Как хакеры используют страх перед вирусом, чтобы проникнуть в ваш компьютер

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Все начинается с невинной гиперссылки, присланной по почте. Все чаще она обещает немедленное излечение от коронавируса, который распространяется по миру. На самом же деле за рассылкой стоят хакеры, все более изощренными способами эксплуатирующие страхи и сумятицу, которые несет с собой пандемия.

США ввели санкции против еще двух дочерних структур "Роснефти"

Минфин США ввел санкции против швейцарской компании TNK Trading International, являющейся структурой "Роснефти". Ограничительные меры вводятся из-за связей с Венесуэлой, говорится в заявлении ведомства.

В феврале США ввели санкции против другой швейцарской "дочки" "Роснефти", компании Rosneft Trading.

Путин и Ходорковский обозвали друг друга "жуликами"

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Президент России Владимир Путин и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в четверг заочно обменялись "любезностями".

Президент и опальный олигарх и прежде не раз высказывались друг о друге. Разумеется, заочно: лицом к лицу они в последний раз виделись на памятной встрече Путина с бизнес-элитой 19 февраля 2003 года.

Динозавр в янтаре

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Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.

Крохотный череп, очень похожий на птичий, был найден на севере Мьянмы (бывшая Бирма) в куске янтаря, возраст которого оценивают в 99 млн лет.

Лекарства, рестораны, автомобили. Что подорожает из-за обвала рубля?

За последние несколько дней рубль серьезно подешевел к доллару и евро. Это может отразиться на ценах на импортные товары. В группе риска - медицинская техника, некоторые лекарства и автомобили. Продуктам питания подорожание пока не грозит.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина пришла на заседание в футболке с надписью "обнулись" и призвала коллег не голосовать за поправки к Конституции.

Некоторым депутатам выступление Бесединой не понравилось. Ее речь и одежду предложили проверить на соответствие законодательству.

Media playback is unsupported on your device "Обнулись" в Мосгордуме: Дарья Беседина выступила против изменения Конституцию

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Дайджест готовили Артем Воронин и Марина Ромадова.