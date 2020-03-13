Иностранные рынки обвалились, а московская биржа растет. Что происходит?

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Торги на Московской бирже в пятницу с утра открылись ростом. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,65%, а индекс - на 2,81%. Доллар опустился ниже отметки в 73 рубля, а евро - ниже 82 рублей.

Российские рынки растут на фоне обвала мировых. Американские рынки на последних торгах показали худшую динамику с 1987 года: промышленный индекс Dow Jones на закрытии торгов в США 12 марта упал на 9,99%. В "черный понедельник" 19 октября 1987 года Dow Jones рухнул на 22,6% - это самое крупное падение в его истории.

Из-за резкого падения после открытия Нью-йоркской фондовой биржи в четверг торги временно приостановили - второй раз за неделю. Через 15 минут они возобновились, акции продолжили падать, что отчасти стало следствием обрушения европейских рынков. ИндексS&P 500 упал на 9,51%, Nasdaq - на 9,43%.

На рынке ценных бумаг Британии в четверг тоже произошел рекордный с 1987 года обвал. Ведущий британский индекс FTSE 100 опустился на 10,87% - это крупнейшее его падение за 33 года. Оно привело к потерям в размере 160 млрд фунтов.

Во Франции и Германии индексы упали больше чем на 12%. Азиатские рынки ценных бумаг также обрушились. Ключевой японский индекс Nikkei 225 за день потерял 4,4%.

Нефть поддержала рубль

В пятницу с утра рубль отыграет часть вчерашних потерь, пишет в своем утреннем обзоре аналитик ПСБ Богдан Зварич. Он связывает это с ростом цен на нефть и в принципе с укреплением валют развивающихся стран. По его мнению, в пятницу доллар может ослабнуть ниже 74 рублей.

Еще одной причиной роста Зварич называет желание игроков рынка перед выходными зафиксировать прибыль и продать доллар, дорожавший почти всю неделю.

На выходные ведущие и регуляторы в мире продолжат выработку и внедрение мер по стимулированию экономики, чтобы снизить последствия от распространения коронавируса, а также мер по поддержанию рынков, считает Зварич. Это может успокоить инвесторов, которые вновь могут начать покупать рисковые активы, в том числе рубль.

Поддержку российским рынкам мог оказать рост цен на нефть. Нефть марки Brent выросла на 2,17% до 34 долларов за баррель, а американская нефть марки WTI - на 2,6% 32,32 доллара за баррель.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов связывает укрепление рубля на открытии торгов в пятницу, а также повышение цен на нефть с технической коррекцией после сильного обвала.

"Рынки не могут каждый день падать на 10%. Нефть тоже немного отскочила от минимумом, но тренд пока не сломлен. Такие периоды отскоков мы наблюдали неоднократно, после них продолжается снижение", - сказал он Би-би-си.

Он добавил, что на укрепление рубля также повлияла интервенция ЦБ и минфина, которые продают валюту с целью снизить масштаб девальвации.

"Вчерашний обвал был заложен во вчерашних котировках. Сегодня больше реакция положительная, потому что фьючерсы на американские акции находятся в положительной зоне. То есть рынки играют на опережение, пока фьючерсы в плюсе. Возможно это отскок краткосрочный, не факт, что к концу дня все не сменится очередным падением", - отметил Суверов.