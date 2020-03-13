В Москве ураганный ветер. Есть пострадавшие, один человек погиб

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На Москву и Московскую область обрушился ураганный ветер. Сообщается, что его порывы достигали 25 м/с. Погиб один человек.

После урагана в Москве повалено 216 деревьев, повреждено 48 автомобилей, есть пострадавшие и один погибший, сообщили Интерфаксу в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Штормовой ветер также повредил кровли 12 строений.

Ранее об одном погибшем и трех пострадавших в результате ураганного ветра в Москве сообщали СМИ. Пострадавшие, по их данным, госпитализированы.

"На улице 1-я Мясниковская, дом 20 дерево упало на машину. Внутри был мужчина, он погиб", - рассказал источник Интерфакса. Дерево упало на двигающийся автомобиль Mazda, машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами, передает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД.

В результате штормового ветра в Москве пострадал 58-летний мужчина, на которого упал забор. Две женщины в возрасте 34 и 36 лет получили травмы из-за падения дерева и рекламной конструкции, сообщил собеседник Интерфакса.

Следственный комитет начал проверку после гибели водителя, на которого сильным ветром повалило дерево, сообщила представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

По данным Интерфакса, основной удар стихии пришелся на восток, северо-восток и юго-восток Москвы, порывы ветра в черте Москвы достигали 24 м/с, а в новой Москве - 25 м/с.

В Подмосковье тоже был ураганный ветер. "Погибших нет, пострадало четыре человека, из них один ребенок",- сказали в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей быть осторожными.

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 марта 2020 г.

По всем телеканалам, как убедился сотрудником Би-би-си, утром показывали предостережение спасателей о том, что в городе будет сильный ветер. Для этого прерывался показ программ.

Из-за урагана в московских аэропортах задержали 39 рейсов, 15 отменили, по данным РИА Новостей.