Все регионы России одобрили поправки в Конституцию за два дня. Это рекорд

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин представил свою концепцию конституционной реформы во время послания Федеральному собранию 15 января

Все региональные законодательные собрания России поддержали внесение в Конституцию поправок, которые помимо прочего позволяют нынешнему президенту Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и снова баллотироваться на пост главы государства.

На это у региональных парламентов ушло всего два дня - и это рекорд. Во время предыдущих изменений Конституции процесс занимал значительно больше времени.

До этого изменения в Конституцию вносились трижды - один раз в 2008 году и два раза - в 2014. В каждом случае между утверждением документа Советом Федерации и завершением голосования в регионах проходило не менее двух недель.

Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию в среду, 11 марта. В тот же день Совет Федерации одобрил этот закон о поправках, предусматривающих в том числе обнуление сроков полномочий президента. Один сенатор проголосовал против, 160 - "за", трое воздержались.

Пакет поправок в российский основной закон после того, как его подпишет президент Владимир Путин, должен будет пройти проверку на конституционность Как выяснила Би-би-си, поскольку порядок проверки законом не установлен, Конституционный суд (КС) России определит процедуру самостоятельно и рассмотрит запрос в закрытом режиме.

Ключевые поправки

Среди ключевых поправок - обнуление президентских сроков, что позволяет Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году на новый срок несмотря на то, что занимает свой пост уже два срока подряд, и третий нынешняя версия основного закона ему запрещает.

Обнуление сроков Путина может состояться при двух условиях - если граждане поддержат поправку на общероссийском голосовании 22 апреля и если Конституционный суд даст, как сказал Путин, "официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона".

Поправку об обнулении президентских сроков 10 марта в ходе заседания Госдумы внезапно предложила депутат Валентина Терешкова.

Поправки также предусматривают, что бывший президент сможет получить пожизненный статус сенатора. В Конституции благодаря поправке, внесенной Путиным, появится упоминание бога, а также слова о том, что Россия "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды". Поправки также вводят запрет на действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним. Браком признается союз мужчины и женщины.

Путин озвучил концепцию своей реформы во время послания Федеральному собранию 15 января. Источники Би-би-си рассказывали, что это стало неожиданностью не только для россиян, но и для многих чиновников.

Всего через несколько дней первоначальная версия законопроекта была внесена в Думу, которая 23 января после недолгого обсуждения приняла документ в первом чтении.

Главные предложения Путина - усиление роли Государственного совета, сокращение судей Конституционного суда и право президента на их увольнение, ужесточение требований к кандидатам на выборные должности (в том числе поднятие ценза оседлости для будущего президента с 15 до 25 лет), а также социальные поправки - закрепление в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий.

Кроме того, Путин предложил усилить роль Думы при назначении правительства и дать ей право согласовывать кандидатуры всех министров, убрать слово "подряд" из нормы, которая позволяет гражданам избираться президентом не более чем на два срока. Еще одна резонансная поправка касалась закрепления приоритета Конституции над международным правом.

К марту в документе появились "идеологические" правки, многие из которых Путину посоветовали члены рабочей группы по Конституции - деятели культуры и общественники. В итоге, проект конституционной реформы разросся более чем в два раза.