В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на российский оперативный штаб по коронавирусу. Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев заражения увеличилось с 34 до 45.

Пять новых случаев заражения было зафиксировано в Москве, три - в Петербурге, по одному - в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, говорится в сообщении штаба. Это Италия, Франция и Австрия. В одном случае человек заразился, контактируя с ранее заболевшими. Ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

"Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - сообщили в штабе.

Накануне вечером стало известно, что в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом - четыре случая в Москве, еще по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Трое заразившихся вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших.

Теперь число выявленных случаев в Москве достигло 24.

Из числа инфицированных на территории России после выздоровления пока выписаны только трое. Это двое граждан Китая, выписанные еще в феврале, и один москвич, которого выписали в марте.