Американский отдел российской "фабрики троллей" обнаружили в Африке

Правообладатель иллюстрации Reuters

Cоциальные сети "Фейсбук" и "Твиттер" удалили более 200 свежих страниц и аккаунтов "Агентства интернет-исследований", также известного как "фабрика троллей". Эта организация уже пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, за что власти страны внесли ее в санкционные списки. Тогда американский отдел "фабрики" располагался в Санкт-Петербурге, теперь же, утверждают соцсети, появилось два новых офиса - в Гане и Нигерии.

Компания Facebook сообщила, что удалила 49 публичных и 85 личных страниц в одноименной соцсети. Еще 69 аккаунтов компания удалила из принадлежащего ей приложения "Инстаграм". В основном аккаунты публиковали новости о США. Их основными темами были история чернокожего населения США, проблемы ЛГБТ-сообщества, новости и слухи о знаменитостях.

Еще 71 аккаунт удалил "Твиттер". В соцсети заявили, что аккаунты "сеяли рознь, участвуя в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права".

Американские власти считают, что "фабрикой троллей" руководит бизнесмен Евгений Пригожин. В СМИ он известен как "повар Путина", а также как владелец частной военной компании Вагнера. В 2018 году Би-би-си удалось найти связь между компаниями Пригожина и этой ЧВК, присутствующей в Ливии, ЦАР и других африканских странах.

Теперь стало известно, что Пригожин мог открыть в Африке филиалы своей "фабрики троллей".

Корреспонденты CNN побывали в столице Ганы, Аккре, и обнаружили здание, в котором жили и работали тролли. Оно было арендовано небольшой неправительственной организацией Eliminating Barriers for the Liberation of Africa (EBLA) - на русский ее название можно перевести как "Уничтожая преграды для освобождения Африки". Ее руководитель Сет Виреду долгое время жил в России и говорит по-русски. Фото для своего официального сайта EBLA заимствовала из фотобанков, в названиях файлов содержались кириллические символы.

По словам анонимного источника CNN в ганском филиале "фабрики", их рабочий день начинался после обеда и продолжался до поздней ночи, то есть время публикации постов было ориентировано на часовые пояса США. Как сообщает "Фейсбук", более 65% подписчиков фейковых страниц жили в Америке.

Многие из сотрудников "фабрики" жили в том же здании или по соседству, в арендованных для них квартирах. Источник CNN утверждает, что сотрудники не подозревали, что работают на Россию, а темы для постов получали через секретный чат в Telegram.

В феврале 2020 года власти Ганы заподозрили нелегальную киберактивность в филиале "фабрики" и провели там рейд. О нигерийском филиале известно меньше, но его существование подтверждают объявления о вакансиях, аналогичные тем, что размещались для ганского филиала "фабрики".

Директор расследовательских проектов независимой платформы Graphika Бен Ниммо считает, что раскрытая сеть находилась в стадии наращивания лояльной аудитории. Многие аккаунты попросту репостили виральные мемы и популярные посты, не связанные с политикой.

Ниммо подчеркивает, что на момент раскрытия сети нельзя было говорить о ее специфической нацеленности на выборы президента США, запланированные на 3 ноября 2020 года. Однако, по словам исследователя, эта история может дать ответ тем, кто спрашивает себя: собирается ли Россия вновь вмешаться в американские выборы?