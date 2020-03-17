Путин назначил голосование по обнулению своих сроков на 22 апреля

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по поправкам в Конституцию, которые, в том числе, обнуляют президентские сроки, пройдет 22 апреля. До этого в СМИ появлялась информация о возможном переносе голосования на лето из-за эпидемии коронавируса.

Выбор даты

За несколько дней до самого обращения СМИ начали писать о том, что в Кремле думают о переносе даты голосования.

О том, что голосование возможно в июне, писали "Медуза", Bloomberg и "Открытые медиа". По данным источников "Медузы", на 12 июня его могли назначить, так как это день России, ассоциирующийся с Конституцией.

По данным СМИ, обсуждалась и еще одна дата - единый день голосования 13 сентября. В этот день пройдут выборы губернаторов и депутатов в местные парламенты. Однако в Кремле скорее склонялись к переносу голосования на июль, чтобы не возникло неожиданностей, писала "Медуза".

Тем не менее в итоге голосование переносить не стали и назначили на 22 апреля, как и планировалось первоначально. Ранее сообщалось, что этот день для россиян сделают выходным.

Путинские поправки

Путин впервые объявил о планах планирует изменить Конституцию во время своего послания Федеральному собранию в январе 2020 года.

Сначала он предложил закрепить в основном законе индексацию пенсий и материнский капитал, а также верховенство российской Конституции над международными договорами.

После этого была создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию. Такие предложения общественников как закрепление в конституции Бога, брака как союза мужчины и женщины, победы в Великой отечественной войне и русского народа как государствообразующего нашли свои места в поправках.

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Во время того как Госдума во втором чтении приняла эти поправки, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила еще одну - обнулить президентские сроки Путина.

Президент с этим предложением согласился, оговорившись - если поправки одобрит Конституционный суд. На рассмотрение поправок судьям потребовалось около двух суток, они работали в закрытом режиме.