ВОЗ: Европа теперь - эпицентр пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса.

Все больше стран закрывают свои границы для иностранцев, а иногда даже и для своих собственных граждан, возвращающихся из-за рубежа.

Последней страной стала Украина: с понедельника въезд в нее иностранцев будет запрещен. Запрет объявлен на две недели, но может быть продлен.

Об был объявлен после того, как на Украине была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области.

На территории страны закрыты все учебные заведения - от дошкольных до высших. Православная церковь Украины заявила, что прихожанам позволяется не целовать иконы.

Чехия, Болгария и Словакия также закрыли свои границы для всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам и жителям 26 стран Шенгенской зоны в Европе.

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Австрия объявила, что будет проводить медосмотры на границах с Швейцарией и Лихтенштейном. Эта мера уже применяется на австрийской границе с Италией.

Великобритания переносит местные выборы на год - до мая 2021 года. Здесь отложены до апреля матчи английской футбольной Премьер-лиги, перенесен Лондонский марафон.

В пятницу первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Шотландии.

Чрезвычайное положение

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с субботы в стране вводится чрезвычайное положение. Число скончавшихся от Covid-19 за сутки увеличилось здесь на 40%. Умерли 120 человек. Число зарегистрированных зараженных в Испании достигло 4209 человек.

В рамках чрезвычайного положения правительство может запрещать передвижения людей и транспорта, распоряжаться об обязательной эвакуации, и запрещать доступ к определенным районам или местам.

Положение чрезвычайного положения объявлено на 15 дней, но может быть продлено, если на то даст свое согласие парламент.

По словам Санчеса, число зараженных новым коронавирусом в Испании может возрасти до 10 тысяч на следующей неделе.

Никаких школ

ЮНЕСКО сообщает, что в рамках борьбы с коронавирусом 49 стран уже закрыли или закрывают все школы.

Швейцария закрывает школы как минимум до 4 апреля по всей стране. Ранее школы были закрыты лишь в Тичино, на границе с Италией.

Большинство школ в Германии будут закрыты начиная с понедельника.

Все люди, прибывающие на Мальту из-за границы, будут помещены в карантин на 14 дней.

Принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла по просьбе британского правительства отложили свой визит в Боснию, Иорданию и на Кипр.

Глава авиакомпании British Airways Алекс Круз заявил, что отменяется множество рейсов, а сотрудников ожидают увольнения.