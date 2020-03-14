Россию и Китай назвали "скрытой угрозой" безопасности Канады

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Председатель парламентского комитета по надзору за разведывательными службами Канады Дэвида МакГинти заявил, что существует явная и постоянная опасность серьезного иностранного вмешательства в общественную жизнь страны.

Выступление члена канадского парламента было приурочено к публикации годового отчета комитета, который он возглавляет. В документе содержится подробное описание угроз и рекомендации правительству по борьбе с ними.

Согласно отчету, иностранное вмешательство во внутренние дела страны принимает различные формы и может ставить своей целью влияние на ход выборов, принятие решений на правительственном уровне, свободу слова. Вина за подобную деятельность возложена на Россию и Китай.

Комментарии Дэвида МакГинти представляют собой отчет, аналогичный парламентскому отчету о российском вмешательстве в британскую политику, который был составлен Комитетом по разведке и безопасности Великобритании год назад, но до сих пор так и не опубликован.

В докладе канадского комитета утверждается, что иностранное вмешательство, хоть и реально, часто носит скрытый характер.

Перечисляя формы такого вмешательства, авторы доклада говорят о том, что иностранные государства часто используют ложь, чтобы влиять на позицию политиков и журналистов, контролировать различные этнические общины, оказывать давление на правозащитников, нарушать свободу слова, влиять на настроения академических кругов.

На страницах документа Россия обвиняется во вмешательстве в политические процессы в Канаде с целью повлиять на общественное мнение и принятие важных политических решений.

В интервью Би-би-си МакГинти заявил, что существует серьезная опасность для прав и свобод канадцев и суверенитета страны, а также возможность компрометирования ее демократических институтов.

Некоторые части доклада, содержащие информацию о примерах такого вмешательства, были отредактированы или подвергнуты цензуре, так как они содержат конфиденциальную информацию.

По словам Дэвида МакГинти, в докладе содержатся конкретные рекомендации правительству о том, как вести себя в данной ситуации.

Среди них - призыв к большей прозрачности и контактам с общественностью, большая внутренняя согласованность и улучшение взаимодействия с партнерами на местном уровне, а также с университетами и колледжами.

Опыт Австралии

Комитет также рассмотрел вопрос о том, как союзники Канады справляются с подобной проблемой. Самый громкий случай иностранного вмешательства во внутреннюю политику страны связан с США, чьи разведывательные и правоохранительные органы заявили о попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года. Но передовым в борьбе с данной угрозой среди западных стран назван австралийский опыт.

МакГинти высоко отозвался о мерах, предпринятых в Австралии, где была разработана последовательная стратегия и меры по координации действий различных ведомств, выделен значительный бюджет, а также приняты новые законы для борьбы с определенными действиями в правовом поле.

Доклад Комитета по разведке и безопасности Великобритании, в котором освещалось вмешательство России, был завершен в марте прошлого года и доставлен премьер-министру в октябре, но так и не был опубликован из-за предстоящих выборах, после которых будет сформирован новый комитет, которому и предстоит решить вопрос о публикации доклада.

Глава аналогичного канадского органа - Дэвид МакГинти - однозначно дал понять, что считает публикацию подобных документов необходимой: "Мы считаем, что очень важно общаться с канадцами и дать им понять природу этой угрозы".

"Во многом - это скрытая угроза. Та, о которой канадцы не имеют представления именно потому, что мы своевременно не довели до них информацию об этой угрозе, как делаем это сейчас. Поэтому мы очень надеемся, что нам удастся привлечь внимание к данной проблеме", - заключил он.