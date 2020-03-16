Коронавирус. Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен самоизолировалась

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Лидер французской крайне-правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила, что добровольно отправляется в карантин.

Такое решение было принято "как мера предосторожности" после того, как политик провела встречи с несколькими людьми, в том числе с лидером французских республиканцев Кристианом Жакобом, у которых недавно подтвердили заражение.

Сама Ле Пен утверждает, что никаких симптомов заболевания пока не замечала.

Ранее она уже выступала за закрытие границ Франции, в частности с Италией и Испанией, в условиях пандемии.

Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к 5,5 тыс., 127 человек скончались от вызываемой им болезни Covid-19.

С воскресенья в стране закрыты все магазины, кроме универсамов и аптек, а также кафе, рестораны и кинотеатры.

Тем временем руководство группы компаний компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) объявило о начале производства дезинфицирующего геля для рук на фабриках, где обычно выпускают парфюмерную продукцию брендов Guerlain, Dior и Givenchy. При этом антисептики будут переданы системе здравоохранения Франции безвозмездно.

В общей сложности LVMH планирует выпустить 12 тонн водно-спиртового геля, причем первая поставка должна состояться уже в понедельник 16 марта.