"Жестко, быстро и непопулярно". Украина принимает меры против коронавируса

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Украинская Рада одобрила предложенный президентом Зеленским законопроект, призванный сдержать распространение коронавируса. Он предусматривает штрафы за нарушение карантина, закрытие большинства торговых точек, отмену общественных мероприятий и приостановку работы общественного транспорта.

За нарушение карантинных правил гражданам может грозить штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен (640-1280 долларов), а для чиновников эта сумма составит от 34 до 170 тыс. гривен ( 1280-6400 долларов). Если же нарушение карантина повлекло за собой чью-то смерть, то наказание может составить от 5 до 8 лет тюрьмы.

Новый законопроект предусматривает также отмену НДС на лекарства и товары медицинского назначения, необходимые для сдерживания эпидемии. А медицинские работники, в чью задачу входит борьба с коронавирусом, на время эпидемии будут получать премиальные в размере 200% от зарплаты.

Владимир Зеленский пообещал действовать "жестко, быстро и, возможно, непопулярно" после того, как на Украине было официально подтверждено семь случаев заражения Covid-19 и один летальный исход.

К вечеру в понедельник в Киеве было зарегистрировано еще два случая заражения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Продовольственные магазины и аптеки останутся открытыми

Ранее президент Украины встретился с представителями крупного бизнеса, чтобы заручиться их поддержкой в борьбе с распространением Covid-19.

"Я настаиваю на вашей немедленной помощи. Ситуация на Украине пока не критическая, и мы надеемся преодолеть этот период с достоинством и при этом сохранить жизни и здоровье украинцев", - цитирует Зеленского вебсайт администрации президента..

Представители бизнеса, среди которых были Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Андрей Веревский, приняли предложения президента и пообещали оказать государству всестороннюю поддержку в борьбе с вирусом.

Несколько украинских городов, включая Киев, Львов и Одессу, объявили о мерах по сдерживанию распространения коронавируса.

Со вторника 17 марта в Киеве вводится запрет на все массовые культурные, спортивные, общественные и религиозные мероприятия. Закрываются рестораны, кафе и бары.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 23:00 во вторник по местному времени прекратит работу киевское метро

Как объявил в "Фейсбуке" мэр Киева Виталий Кличко, с 23:00 во вторник по местному времени прекратит работу столичное метро. Примеру Киева последуют Днепр и Харьков.

Будут закрыты также все торговые центры, исключение составят продовольственные магазины и аптеки. При этом Кличко подчеркнул, что банки, банкоматы и автозаправочные станции закрываться не будут.

Жителям украинской столицы рекомендуется носить маски и по возможности меньше пользоваться общественным транспортом.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился закрыть все городские учреждения, где работает более 10 человек. Исключение составят только продовольственные магазины и аптеки. Сходные меры приняты и во Львове.

Тем временем министерство здравоохранения Украины сообщило об открытии совместно с "Фейсбуком" службы экстренного оповещения, которая будет сообщать последние новости о коронавирусе.