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Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс решил выйти из ее совета директоров, говорится в заявлении, опубликованном компанией в пятницу.

Как отмечается в документе, Гейтс сделал это, чтобы уделять больше времени благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, образования, а также в противодействии изменению климата.

При этом Гейтс оставит за собой пост советника по техническим вопросам гендиректора Microsoft и других ее руководителей, отмечается в сообщении.

Также отмечается, что Гейтс еще в июне 2008 года сократил свое участие в работе Microsoft, чтобы сконцентрироваться на деятельности благотворительного фонда, основанного им и его супругой Мелиндой.

Кроме того, стало известно, что 65-летний Гейтс вышел из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

В своем заявлении на портале LinkedIn Гейтс отметил, что Microsoft навсегда останется важной частью его жизни.

"Я рассматриваю новый этап как возможность поддерживать дружбу и партнерство, которые для меня много значили, а также продолжать сотрудничество с двумя компаниями, которыми я особенно горжусь, и уделять приоритетное внимание некоторым особенно опасным мировым угрозам", - написал Гейтс.

На сегодняшний день Билл Гейтс находится на втором месте в списке самых богатых людей по версии Forbes после основателя Amazon Джеффа Безоса.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом и быстро достигла всемирного успеха: в 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире.

Сегодня корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.