Мэр Москвы Собянин ввел свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, который вводит с понедельника свободное посещение школ.
"Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", - написал Собянин в своем блоге. Он добавил, что занятия в школах будут продолжаться.
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Накануне в распоряжении Русской службы Би-би-си оказалась копия документа за подписью главы департамента образования Москвы Исаака Калины в адрес директоров столичных школ, в котором содержится рекомендация объявить каникулы из-за коронавирусной инфекции или же перевести учеников на дистанционное обучение.
Указ, подписанный мэром, также обязывает оставаться дома членов семей москвичей, которым приходится находиться в изоляции из-за подозрения на коронавирус.
Кроме того, документ обязывает организации не допускать на рабочее место работников, которые прибыли "из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", а также тех, кому врачи рекомендовали самоизолироваться.
На горячей линии департамента здравоохранения Москвы агентству РИА Новости утром в субботу сообщили, что список стран, после которых нужно соблюдать карантин, не изменился.
"На данный момент это Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, Франция", - сообщили на горячей линии.
В начале марта Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Согласно указу, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя самоизоляции.
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13 марта в Москве было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе выявлено 24 случая.
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за сутки с 34 до 45 человек.
Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано 145 тысяч случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Вирус унес жизни почти 5,5 тысяч человек во всем мире, выздоровели более 70 тысяч человек.