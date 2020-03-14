Коронавирус: Испания и Франция вводят жесткие ограничения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Барселоне и других городах Испании закрываются магазины

Правительство Испании вводит 15-дневный общенациональный карантин. Решение о нем было принято на экстренном совещании кабинета министров, которое продлилось семь часов.

Кабинету не удалось договориться о всех вопросах, но, как ранее сообщалось, некоторые срочные меры будут введены в понедельник.

Премьер-министр страны Педро Санчес также заявил, что в случае необходимости к борьбе с коронавирусом могут быть подключены вооруженные силы страны.

Комплекс мер, которые обсуждает правительство, предполагает изоляцию минимум на 15 дней. После их введения людям будет разрешено выходить из дома только в случае необходимости - за продуктами, на работу и по важным делам, а также в чрезвычайных ситуациях.

Ограничения на передвижение, сообщает агентство Рейтер, вводятся уже с субботы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За сутки в Испании зарегистрировано несколько тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

В стране зарегистрировано 193 случая смерти и 6233 случая заражения Covid-19. Испания - вторая по масштабу распространения вируса европейская страна после Италии, где насчитывается 1266 умерших и 17600 заразившихся.

Итальянское правительство объявило о всеобщей изоляции еще в понедельник, 9 марта.

Что происходит в Испании

В субботу, 14 марта, премьер-министр Педро Санчес провел экстренное совещание правительства в Мадриде, которое продлилось семь часов.

Ограничения планируется ввести в понедельник в 8 утра по местному времени. Ожидаются сокращения в работе общественного транспорта. По меньшей мере вдвое сократится число авиаперелетов, а также железнодорожных, автобусных и судоходных рейсов.

Школы, университеты, рестораны, бары, отели и магазины, не торгующие товарами первой необходимости, будут закрыты по всей стране.

Сообщается, что вице-премьер Испании Пабло Иглесиас нарушил режим карантина, на который он отправился после контакта с зараженным коллегой, для того, чтобы принять участие в экстренном заседании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В целях борьбюы с эпидемией в Испании ограничивается движение общественного транспорта

Принять участие в обсуждении удаленно он не мог, и правительство согласилось на его присутствие. У Иглесиаса коронавирус не диагностирован. Двое других министров испанского правительства, болеющие Covid-19, на заседание не пришли.

Число заражений в Испании резко выросло за последние 24 часа - с 1522 до 6233. Из них половина - в Мадриде.

Со времен падения франкистского режима в 1975 году это второй случай объявления чрезвычайного положения. Первый был в 2010 году в дни забастовки авиадиспетчеров.

Некоторые меры по предотвращению эпидемии принимались на местном уровне. Власти Мадрида уже распорядились ранее закрыть все бары, рестораны и магазины, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости.

Такие же меры были приняты в других регионах, например, в Галисии и Каталонии.

Власти Мадрида в субботу с помощью дронов, оснащенных громкоговорителями призывали жителей вернуться с улиц домой.

Мэрия Севильи отменила традиционные пасхальные торжества. Лидер Каталонии Кид Торра объявил, что хочет изолировать свой регион целиком, и попросил власти Мадрида заблокировать авиационное, железнодорожное и морское сообщение. В четверг власти региона ввели режим карантина в четырех городах к северу от Барселоны, где было зарегистрировано большое число случаев заражения.

Авиакомпании отменяют рейсы в Испанию. В субботу британский авиаперевозчик Jet2 развернул самолеты прямо в воздухе, после того, как руководство компании объявило, что отменяет все рейсы в эту страну.

В соцсетях Испании распространяется призыв выйти на балконы в субботу в 22.00 и выразить аплодисментами благодарность испанским медикам за их работу.

Жесткие меры во Франции

Помимо вспышек в Испании и Италии, болезнь нанесла сильный удар по Франции: там уже 4,5 тыс. заболевших и 91 умерший. В субботу Франция закрыла для посещения места общего пользования, включая рестораны, кафе, кинотеатры и ночные клубы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эйфелева башня закрыта для туристов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в субботу вечером о закрытии вплоть до дальнейших распоряжений всех торговых точек, за исключением жизненно важных, таких как продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Премьер также обратился к гражданам страны с просьбой сократить количество поездок, особенно междугородних. "Случший способ замедлить эпидемию - это социальная изоляция", - сказал Филипп. Однако местные выборы, намеченные на воскресенье, страна не отменила.

Европа в эпицентре пандемии коронавируса

Всего в мире, по данным ВОЗ, насчитывается 145 тыс. людей, зараженных новым коронавирусом. Количество умерших от болезни превысило 5,5 тысяч человек, выздоровели более 70 тысяч человек.

В Германии - 3675 заражений, восемь человек умерло. В Великобритании - 1140 заболевших и 21 смерть. По данным британских властей, все скончавшиеся - пациенты старше 60 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции закрываются рестораны, кафе и многие другие места общего пользования

13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу эпицентром пандемии. Генеральный директор организации Тедрос Гебреисус призвал национальные правительства к более решительным мерам, мобилизации населения и социальной изоляции во имя спасения человеческих жизней.

В некоторых других европейских странах статистика заболеваемости и смертности от Covid-19 тоже резко выросла в последние дни.

"Европа стала эпицентром пандемии. Число заражений и смертей в Европе в сумме превышают показатели всех остальных стран мира, вместе взятых, кроме Китая", - говорит Тедрос Гебреисус. "При этом, в последних сводках по Европе новых случаев больше, чем было в сводках из Китая на момент пика эпидемии, который там уже миновал".

Закрытые границы

Власти США ввели запрет на въезд граждан большинства европейских стран.

Сами европейские страны тоже закрывают границы друг с другом. Полный запрет на въезд иностранцев уже ввели или введут в ближайшие дни Дания, Чехия, Словакия, Польша и Украина.

Частично перекрыли границы Австрия, Венгрия и Россия. Во многих европейских странах полностью или частично закрыты учебные заведения и отменены массовые мероприятия.