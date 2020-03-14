Коронавирус: Латвия закрывает границы для иностранцев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аэропорт Риги скоро совсем опустеет

Латвия закрывает свои границы для иностранцев. Международное морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение Латвии будет остановлено в полночь 17 марта. Об этом после экстренного заседания чрезвычайного совета сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Исключение будет делаться только для постоянных жителей Латвии. Премьер Кариньш пообещал, что Латвия не будет препятствовать выезду за пределы страны на личном транспорте, однако предупредил: "Не факт, что пропустят на другой стороне".

Премьер-министр призвал находящихся за границей латвийских граждан задуматься над возможностью вернуться.

Чрезвычайная ситуация введена в Латвии 12 марта, в связи с чем школы и вузы переходят на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Централизованные экзамены в школах переносятся на май.

Согласно официальным данным, в Латвии, население которой около двух миллионов человек, зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная ситуация объявлена также в Эстонии, где при населении около полутора миллионов зарегистрировано 115 больных коронавирусом.

Эстония закрыла ряд своих островов и ввела проверки на границах.

Пограничные проверки введены и в Литве, где зарегистрировано восемь случаев коронавируса. Правительство Литвы приняло пакет мер по противодействию распространению вируса 12 марта, страна вступает в стадию карантина.

Здесь также ограничены массовые мероприятия, закрываются школы, детские сады и вузы, отменяются поездки в страны, наиболее затронутые эпидемией, в том числе - в Германию, Францию, Италию и Испанию.