Правозащитник Лев Пономарев госпитализирован после задержания полицейскими

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий/TASS Image caption 14 марта Лев Пономарев принял участие в протесте, прошедшем у здания ФСБ

Лидера движения "За права человека" Льва Пономарева после задержания на акции у здания ФСБ на Лубянке госпитализировали из отделения полиции.

По словам 78-летнего Пономарева, его самого сотрудники полиции не избивали, но действовали очень жестко.

"Меня помяли, так правильнее сказать. Самого удара не помню, но ссадина на лице есть. Брали жестко, тащили", - рассказал Русской службе Би-би-си Лев Пономарев.

Ранее агентство Интерфакс сообщило, что, по словам Льва Пономарева, находившегося рядом с ним задержанного активиста избили в Таганском отделении полиции.

"Меня и еще одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня все-таки, может, стеснялись бить", - цитирует агентство Льва Пономарева.

По словам Пономарева, полицейские начали действовать жестко, когда все 11 задержанных на акции активистов, которых доставили в Таганское ОВД в одном автозаке, не соглашались проходить в отделение по одному.

Активисты взялись за руки. Тогда, по словам Льва Пономарева, полицейские начали, применяя силу, затаскивать задержанных в отделение.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin\ TASS Image caption Во время акции на Лубянке полиция задержала более 40 активистов

За происходившим, по словам правозащитника, наблюдал начальник ОВД.

Лев Пономарев сказал, что он, вероятно, обратится в суд по факту необоснованно жестких действий полиции и избиения задержанных.

В ОВД Таганское Русской службе Би-би-си заявили, что не намерены комментировать ситуацию со Львом Пономаревым, так как их не касается "то, что происходило на улице".

По словам Льва Пономарева, несмотря на то, что он потребовал присутствия адвоката Василия Кушнира, защитника к нему допустили только через час после прибытия в ОВД.

После приезда адвоката правозащитнику вызвали скорую, врачи приняли решение о госпитализации. Льву Пономареву будут делать рентген лицевых костей.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сказала Интерфаксу, что сотрудники полиции нарушают права как в отношении задержанных активистов, так и в отношении общественников.

"У нас тут (отдел полиции Таганский) все плохо, полиция не пускает адвокатов, даже было применение силы, в том числе в отношении Пономарева", - сказала Интерфаксу член ОНК Марина Литвинович.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin\ TASS Image caption По словам Льва Пономарева, полиция во время задержания действовала очень жестко

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил агентству, что в ОМВД по Тверскому району долгое время также не допускали ни адвокатов, ни членов комиссии.

По его словам, отказ допустить в здание членов ОНК полицейские мотивировали тем, что у них нет задержанных.

Льва Пономарева задержали во время проведения одиночных пикетов против политических репрессий. Акция проходила у здания ФСБ на Лубянке. Всего полиция за время проведения акции задержала более 40 участников акции.

Среди задержанных - оппозиционеры Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов. Также, по данным портала, задержан один несовершеннолетний, который снимал происходящее на камеру.

Причину задержания несовершеннолетнего в полиции не уточнили. По данным "ОВД-инфо", у задержанного несовершеннолетнего в автозаке произошел приступ астмы.

По данным телеграм-канала Avtozak-LIVE, журналисту Федору Худокормову при задержании сломали оборудование.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение в центре города митинга против политических репрессий. Организаторам акции предложили провести митинг в Люблине, однако активисты отказались от этого предложения властей.