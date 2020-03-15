Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Собор Святого Стефана закрыт для посетителей, как и многие другие культурные заведения

Австрия расширила список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, гражданам которых временно ограничен въезд в страну, включив туда Россию, Великобританию, Нидерланды и Украину, сообщил канцлер Себастиан Курц.

Это означает, что прибывшие из этих стран люди должны будут пройти 14-дневный карантин или же иметь при себе медицинское свидетельство.

Авиасообщение с этими странами прекращается. Ранее границы Австрии на въезд были закрыты с соседними Италией и Швейцарией.

В Австрии зарегистрировано 800 заболевших во всех регионах страны, включая 154 новых случая, подтвержденных за последние сутки.

Между тем в России, по официальным данным, число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 59 человек, в Украине - всего 3 с одним летальным исходом. В Нидерландах и Великобритании 959 и 1140 инфицированных соответственно, по данным на первую половину дня воскресенья.

В борьбе с коронавирусом Австрия также вводит жесткие ограничения наподобие тех, которые уже предприняты в Испании, Франции и Италии: с понедельника здесь будут прекращены все общественные мероприятия и собрания, а со вторника закрыты все рестораны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Австрийцы тоже панически скупают предметы первой необходимости

Школы и высшие учебные заведения переводятся на дистанционный режим обучения. Музеи, театры и кинотеатры также приостановили свою работу. Не работает Венская опера.

Предполагается, что эти меры будут действовать до начала апреля.

Австрийцам запрещается собираться в группы численностью более пяти человек, если только это не делается ради борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Австрийцы должны самоизолироваться, - заявил канцлер Себастьян Курц в официальном обращении. - Это означает общение только с теми, с кем они проживают".

Люди могут покидать свои дома только по необходимости: если им надо поехать на работу, купить продукты или оказать помощь близким.