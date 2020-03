Индастриал-рок осиротел: Дженезис Пи-Орридж умер(ла)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Икона авангарда Дженезис Пи-Орридж

В Британии в возрасте 70-лет скончался Дженезис Пи-Орридж - музыкант и основатель культовых экспериментальных групп Throbbing Gristle и Psychic TV.

Последние два с половиной года музыкант был болен лейкемией.

В начале своей карьеры Дженезис и его группа Throbbing Gristle стали пионерами музыкального жанра "индастриал".

В более поздние годы он и его команда стали выступать в жанре перфоманса, называя себя "эволюционирующие тела" и пропагандируя новый гендер, выходящий за рамки мужского или женского.

Смерть Дженезиса подтвердили его дочери - Дженесс и Каресс, сказав в заявлении, что их отец "отринул свое тело ранним утром в субботу 14 марта 2020 года".

"Он/а будет покоиться вместе с ее/го второй половиной - Жаклин Леди Джей Брейер, которая покинула нас в 2007 году - там, где они вновь воссоединятся", - добавили дочери.

Дженезис Пи-Орридж родился в Манчестере под именем Нил Эндрю Мэгсон, а артистическую карьеру начал в университете Халла в 1969 году, где, вдохновившись идеями дадаизма и сюрреализма, образовал арт-коллектив COUM Transmissions с варьирующимся составом.

Вместе со своей тогдашней партнершей по жизни Кози Фан Тутте [псевдоним Кристин Кэрол Ньюби, взятый из названия оперы Моцарта Cosi Fan Tutte - "Так поступают все"] он стал делать эротико-сексуальные перформансы и играть режущий слух индастриал-рок.

В тот же период он взял себе новое имя, не только для сцены, но и для жизни - Дженезис Пи-Орридж (от слов genesis - происхождение и porridge - овсяная каша).

Устроенная ими в 1976 году в лондонском Институте современного искусства выставка под названием "Проституция" вызвала скандал в арт-мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Throbbing Gristle в полном составе (слева направо): Крис Картер, Кози Фан Тутте, Питер Кристоферсон и Дженезис Пи-Орридж

Вскоре после этого Дженезис и Тутти откололись от арт-коллектива и сформировали новую группу - Throbbing Gristle - совместно с Питером "Слизи" Кристоферсоном и в 1977 году выпустили свой дебютный альбом The Second Annual Report.

Этот грубый, бескомпромиссный и сознательно начиненный злобой альбом, детализирующий акты садизма и насилия, многократно повторяемые в нескольких версиях двух песен Slug Bait и Maggot Death, было непросто слушать.

Было напечатано всего 785 копий, однако альбом оказал важное влияние как на индастриал-рок, так и на его более умеренного братца - панк.

"В смысле шокирующего эффекта панк был в сравнении [с альбомом The Second Annual Report] довольно безобидным, - считает Саймон Рейнолдс, автор книги о панк-революции "Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978-1984". - Они писали песни о серийных убийцах и о том, чтобы резать себя на сцене".

К своему второму альбому, D.O.A. [dead on arrival - клинический термин, означающий "скончался до прибытия медпомощи"], группа залилась чернухой по уши, но через год, в 1979-м, неожиданно выпустила вполне слушабельную музыку на альбоме 20 Jazz Funk Greats, записанном на студийном магнитофоне, который им дал Пол Маккартни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дженезис выступает в составе Psychic TV в Нью-Йорке в 1988г.

Два года спустя Дженезис образовал еще одну группу, Psychic TV, дав волю своему интересу к оккультизму и фетишизму и даже записав с ней один хит - Godstar, в память о скончавшемся гитаристе Rolling Stone Брайане Джонсе.

Psychic TV записала более 100 альбомов и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, выпустив за полтора года 14 концертных альбомов.

В начале 1990-х специальный отдел по борьбе с непристойными публикациями Скотленд-ярда провел обыск в доме Дженезиса в Брайтоне после того, как в одной из передач британского телевидения было высказано предположение, что он является лидером культа сатанистов.

Несмотря на то, что никаких официальных обвинений предъявлено ему не было, музыкант уехал в добровольное изгнание в США, где познакомился с Жаклин Леди Джей Брейер, которая работала по совместительству медсестрой и практикующей доминатрикс и вскоре стала музой Дженезиса.

Вместе они запустили свой новый проект "Пандрогения", предварительно сделав пластические операции по изменению своих тел и лиц так, чтобы напоминать друг друга и слиться в одно, неразделимо-гермафродитное существо по имени Брейер Пи-Орридж.

Пара также стала применять к себе гендерно-нейтральное местоимение он/а, объясняя это своим желанием создать третий пол.

"Это не мужской или женский, не или-или - а полностью завершенный", - так объяснил эту идею Дженезис в 2019 году в интервью журналу Paper. - Мы подумали, что важно напомнить людям об этой идее, а, поскольку мы художники, то мы поняли, что наилучший способ это сделать - визуальный".

В 1995 году Дженезис чуть не потерял левую руку, спасаясь от пожара, который возник в доме у продюсера Рика Рубина в Лос-Анжелесе.

Он/а получил/а 1,5 млн долларов в качестве компенсации, которые пошли на новые эксперименты в области фотографии, искусства коллажа, скульптуры и косметической хирургии.

Долгие годы Дженезис оставался маргинальным артистом, однако в 2008 году британская галерея Тейт приобрела четыре произведения, которые были изначально выставлены в 1976 году на выставке в Институте современного искусства.

После смерти в 2007 году Леди Джей от острой сердечной недостаточности Дженезис продолжил их совместный проект "Пандрогения", выпустив в 2016 году с составом Psychic TV последний альбом под названием Alienist.

У Дженезиса осталось две дочери, Дженесс и Каресс, от первой жены Паулы Пи-Орридж, теперь известной как Алаура О'Делл.