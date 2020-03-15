Коронавирус: правительство Британии планирует закрыть в карантин всех старше 70 лет на месяцы
Каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Речь идет об "очень долгом промежутке времени", и власти понимают, что просят от людей многого, сказал министр Би-би-си.
Правительство столкнулось с критикой из-за недостаточно эффективной борьбы с эпидемией, в то время как число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 21 в субботу.
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На данный момент все умершие - люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.
"[Решение об изоляции пожилых] будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - сказал министр в интервью Би-би-си.
О новых мерах стало известно в момент, когда стратегию правительства по борьбе с эпидемией раскритиковали некоторые ученые. Более 200 ученых в открытом письме призвали министров ввести более жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса.
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Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт заявил, что общество не хочет неопределенности со стороны правительства.
"Людям нужны четкие рекомендации. Премьер-министр должен ежедневно разговаривать с гражданами и объяснять, почему вводятся изменения", - сказал он Sky News.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Британии по данным за субботу составляло 1140, почти 38 тысяч человек были протестированы. Анализы на коронавирус пока берут только у пациентов больниц.
Премьер-министр Борис Джонсон намерен призвать британские компании производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования как можно быстрее, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения справиться с эпидемией.
Кроме того, власти арендуют тысячи коек в частных больницах, если это будет необходимо.
Законопроект, дающий правительству временные полномочия по борьбе с эпидемией, будет опубликован на следующей неделе.
Лидер лейбористов Джереми Корбин попросил срочно встретиться с премьер-министром, чтобы обсудить кризис. Его партия уже призвала правительство опубликовать научную модель и данные, которые власти используют для обоснования своего подхода к сдерживанию эпидемии.
Почему и когда уязвимые люди должны самоизолироваться
Ник Триггл, корреспондент Би-би-си
Защита уязвимых и пожилых людей станет неотъемлемой частью стратегии правительства в период, когда число случаев заболевания стремительно растет. Это было одним из решений, принятых на заседании чрезвычайного правительственного комитета в четверг.
Половина всех случаев заболевания, как ожидается, придется на промежуток в несколько недель, а 95% из них на период приблизительно в 10 недель.
Поэтому власти попросят тех, кто подвержен наибольшему риску серьезно заболеть, оставаться дома. Они считают, что если удастся верно рассчитать время для самоизоляции, а люди будут следовать рекомендациям, это позволит сократить число смертей на треть.
Однако, конечно, это несет свои риски - психологические и физические.
Наибольший период, на который людям предложат самоизолироваться, может составить около 12 недель.
Вот почему важно, чтобы люди не закрылись в домах раньше времени. Пока что уязвимые группы в определенной степени защищены тем, что небольшая группа заболевших должна находиться в самоизоляции.
Однако чиновники признают, что люди будут и сами принимать решение, когда начать изоляцию.