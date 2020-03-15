Российских студентов переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с понедельника организовать дистанционное обучение студентов для предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, министр образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендовал "обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

В сообщении также говорится, что на официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов по разным образовательным программам.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, который вводит с понедельника свободное посещение школ. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Московской области.

Решение о том, ходить ли ребенку в школу, будут принимать родители. Занятия в школах при этом будут продолжаться.

"Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", - заявил Собянин.

В начале марта Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Согласно указу, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя самоизоляции.

В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал распространить московскую практику на всю страну.

В настоящий момент в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом.