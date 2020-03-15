"Похороны Конституции": протест в Петербурге закончился задержаниями

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS

Активисты в Санкт-Петербурге в воскресенье пришли к зданию Конституционного суда, чтобы возложить рядом с ним цветы.

Названная "похоронами Конституции", акция против предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в основной закон закончилась задержаниями.

В том числе полиция задержала и муниципального депутата Алексея Касаткина (от Васильевского округа). Всего было задержано 25 человек, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Гвоздики и стихи Галича

Касаткин читал перед входом в здание суда стихотворение Александра Галича. По словам очевидца, он затем попытался защитить протестующих от задержания.

После этого депутат стал в пикет и был задержан. Момент задержания зафиксировал депутат петербургского парламента Максим Резник.

Статус депутата, несмотря на предъявленное удостоверение, полиция при задержании проигнорировала.

По данным "ОВД-инфо", задержанных доставили в три разных отделения полиции, двух активистов увезли на скорой, а один из них - Роман Самойлов - был избит при задержании.

Задержали и председательницу оппозиционной организации "Открытая Россия" Анастасию Буракову.

Как рассказала Би-би-си Буракова, она была задержана сотрудником полиции в тот момент, когда стояла с гвоздиками, чтобы возложить цветы в память о Конституции 1993 года.

"Это был уже третий мемориал: дважды возложенные до этого к зданию КС цветы и Конституцию разграбили неизвестные люди без формы," - сказала активистка.

По ее словам, она ознакомилась с протоколом задержания и внесла в него технические замечания (Анастасия имеет юридическое образование).

В протоколе было указано нарушение статьи 20.2. части 5 административного кодекса РФ о порядке проведения собраний и митингов.

По словам Бураковой, ее продержали в отделении на час дольше предусмотренного для задержаний трехчасового срока, взяв обязательство явиться в суд, где ей грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Цветы в память о Конституции оставляли в том числе за табличкой "Конституционный суд" у входа в здание.

Пикеты

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS

После возложения цветов начались одиночные пикеты у памятника императору Петру I на Сенатской площади (Медный всадник) напротив здания Конституционного суда.

Полицейские в мегафон объявляли, что стоять в пикетах по закону нельзя ближе, чем на расстоянии 50 метров, хотя люди просто выстроились в очередь для участия в одиночном пикете, рассказал Би-би-си присутствовавший там петербуржец.

При этом задерживали тех, кто, дождавшись своей очереди, вставал в пикет с развернутым плакатом, рассказал собеседник Би-би-си.

На плакатах были, например, такие лозунги:

- "Цель поправок в Конституцию сделать все для человека, во имя человека, ради блага человека. Мы даже знаем имя этого человека";

- "Судьи Конституционного суда, не становитесь могильщиками Конституции! Ваш последний шанс остаться юристами — указать на антиконституционный характер поправок";

- "Обнуление сроков — это узурпация власти";

- "Обнулите сроки политзекам";

- "Нам не нужен просроченный президент";

- "Обнуленный Путин — гарантия завтрашнего дна".

Cреди задержанных во время пикетов - координатор общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Мария Молдавская (была членом территориальной избирательной комиссии на муниципальных и губернаторских выборах 2019 года).