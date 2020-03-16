Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Италии количество смертей от коронавируса приближается к 2000

Пандемия коронавируса поставила печальный рекорд в трех странах Европы, больше всего страдающих от вируса: в Италии, Испании и Франции зафиксировано наибольшее количество смертей за сутки.

В Италии за 24 часа скончались 368 человек, а общее число смертей достигло 1809; в Испании зарегистрировано 97 смертей (общее число - 288); во Франции - 29 (120).

В Великобритании за сутки скончались еще 14 больных, а общее число смертей от коронавируса достигло 35.

В США снизили ставку в борьбе с последствиями пандемии

Вечером в воскресенье Центробанк США (Федеральная резервная система - ФРС), не дожидаясь начала рабочей недели, объявил о новой серии стимулирования денежного предложения: снизил ставку до нуля и пообещал напечатать еще 700 миллиардов долларов.

Однако экономисты и международные финансовые организации в один голос твердят, что этот кризис отличается от предыдущего, и центробанки не смогут смягчить его - придется тратить деньги налогоплательщиков из казны, напрямую поддерживать бизнес, людей и систему здравоохранения.

Предыдущее снижение ставки ФРС не оказало практически никакого влияния на рынки: на мгновение взяв удивленную паузу, они немедленно возобновили активную распродажу ценных бумаг.

Снижение ставки, однако, способно снять напряжение в отношениях между ФРС и президентом Дональдом Трампом, которому теперь сложнее сваливать вину за падение рынков на нерешительность Центробанка.

И еще про коронавирус

Испания. Здесь в понедельник начинается карантин, о котором правительство договорилось в субботу. Людям запрещено выходить из дома, за исключением поездок на работу, к врачу или за продуктами. При этом премьер страны Педро Санчес сам на карантине - у него жена заразилась.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медицинские маски стали привычным явлением на улицах Лондона

Великобритания. С понедельника правительство проводит ежедневные пресс-конференции с участием премьер-министра Бориса Джонсона или высокопоставленных чиновников для информирования людей о принимаемых мерах.

Помимо открытого письма ученых, в котором 229 специалистов из разных областей науки (но не эпидемиологи) критиковали правительство за медленную реакцию на пандемию, есть еще петиция с требованием более жестких мер, и там уже более 250 тысяч подписей.

Австрия расширила список стран, гражданам которых временно ограничен въезд в страну, включив туда Россию, Великобританию, Нидерланды и Украину, сообщил канцлер Себастиан Курц. Это означает, что прибывшие из этих стран люди должны будут пройти 14-дневный карантин или же иметь при себе медицинское свидетельство о результатах теста на вирус COVID19.

Иран накануне объявил о новом росте числа смертей от коронавируса: согласно официальным данным, оно достигло 724. Количество зараженных превысило 13 300. Минздрав страны советует людям оставаться дома и отменить все поездки.

Правообладатель иллюстрации LORRAINE O'SULLIVAN REUTERS Image caption Дублин. Празднование дня Святого Патрика отменяется

Россия. С понедельника в Москве вводится свободное посещение школ, студентов переводят на дистанционное обучение, а правительство будет обсуждать, распространять ли московский режим на всю страну. Аэрофлот продолжает отменять рейсы - вчера была первая партия, сегодня вторая, в итоге закрыли почти всю Европу.

В Ирландии закрыты все пабы и бары. Празднование дня Святого Патрика отменяется. Запрет будет действовать по меньшей мере до 29 марта.

Германия с 8 часов утра в понедельник вводит ограничения на въезд в страну, особо строгие - со стороны Австрии, Швейцарии, Франции. В Берлине запрещаются все публичные и частные мероприятия с более чем 50 участниками. Закрыты бары, кинотеатры, клубы, спортзалы и даже бордели. Рестораны пока работают. По словам нашего корреспондента, похожий запрет начинает действовать в понедельник в Кельне.

Нидерланды объявили о закрытии секс-клубов в знаменитом районе "красных фонарей" Амстердама. В воскресенье в кофе-шопы, где продается марихуана, наблюдались длинные очереди. Все эти объекты, а также рестораны, кафе и школы закрываются до 6 апреля.

Главные истории в газетах - про коронавирус.

Все бары и рестораны Нью-Йорка прекратят работу, за исключением еды на вынос и доставки на дом, заявила мэрия Нью-Йорка, сообщает американская газета New York Times. По словам мэра Билла де Блазио, будут закрыты также и государственные школы. Американский Центр по контролю над заболеваниями, между тем, обратился к населению с призывом не собираться группами более 50 человек.

Киберпреступники и хакерские группы пользуются паникой, вызванной коронавирусом, чтобы выуживать финансовые и личные данные при помощи фишинга и рассылки вредоносных программ под видом советов о том, как уберечься, заявили представители Национального центра по кибербезопасности (подразделение британского разведцентра GCHQ). Об их опасениях пишет Financial Times.

В пример эксперты приводят имейлы, разосланные от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и американского Центра по контролю над заболеваниями, в которых предлагаются фейковые антивирусные препараты или содержится просьба профинансировать биткойнами исследование по созданию вакцины от коронавируса.

Российская газета "Ведомости" ознакомилась с проектом антикризисного плана правительства, который, согласно газете, чиновники готовят в последние несколько дней.. Предполагается, что будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Компании, работающие в сферах туризма и авиаперевозок, получат налоговые каникулы, а госкомпании - отсрочку для выплаты дивидендов на полгода.

Если у вас подозревают коронавирус, вас могут содержать две недели в больнице или другом соответствующем учреждении, сообщает британская Daily Telegraph. Если вы откажетесь пройти анализ на наличие вируса, то вас могут задержать или оштрафовать на 1000 фунтов. Газета ссылается на новые правила по защите населения (от коронавируса) 2020 года. Правила опубликованы на правительственном сайте и, как ожидается, вступят в силу на этой неделе.

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Газета Times (пейволл) решила обратиться к теме, созвучной нынешнему кризису - эпидемии Великой лондонской чумы 1665 года. Газета обратилась для этого к знаменитому дневнику Сэмюеля Пипса, сына портного, который волей судьбы был знаком со многими знаменитыми современниками, например, с Исааком Ньютоном.

В дневнике Пипс честно описывал человеческую трагедию бубонной чумы, унесшей жизни 70 тысяч лондонцев. Но при этом не забывал упомянуть и о попойках, многочисленных любовных романах, новых камзолах и особенно гордился покупкой телескопа.

"Порой его дневник высмеивают за признание в алчности и распутстве. Да, это так, но превыше всего, это памятник мужеству, триумфу человеческого духа", - заключает автор.

Потрясающее фото папы римского Франциска, шагающего по пустынным улицам Рима. Он вышел из Ватикана, чтобы помолиться за исцеление страдающих от коронавируса. На всей территории Италии действует карантин.

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А вот еще одна очень интересная история. Элли 21 год, она бельгийка. Ее возлюбленной Неле 24 года, она из Германии. Обе девушки поначалу принимали тестостерон, чтобы выглядеть более маскулинно, и им обеим удалили грудь во время операции по двойной мастэктомии.

Недавно они совершили обратный транс-переход и снова живут как женщины - согласно полу, приписанному при рождении.

Такое происходит нечасто, но происходит. История Элли и Неле - в нашем материале (18+).

Правообладатель иллюстрации Michael Slobidian Image caption Такого Городничего из гоголевского "Ревизора" вы еще не видели

Канадский театр Kidd Pivot показал в Лондоне крайне необычную интерпретацию гоголевского "Ревизора". Спектакль в анонсах позиционировался как танцевальный. И он поразил нашего культурного обозревателя Александра Кана настолько, что он дал ему пять звездочек. Чем же удивила постановка русской классики в театре Saddler's Well?

Алексею Федоренко 33 года. Он работает папой для своей дочери Оксаны. Он так и представляется. Он в декрете. В Беларуси, где живет Алексей, в декрет могут выходить не только женщины, но и мужчины. Но их очень мало 1-2%. В этом видео мы на примере Алексея объясняем, почему это так.

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Дайджест готовил Фамиль Исмайлов.