Россия закрыла границу с Беларусью для перемещения людей

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Правительство России решило закрыть границу с Беларусью для перемещения людей, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. После этого открытыми останутся лишь две наземные границы России из 14 - с Азербайджаном и Финляндией.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС, такую же цитату дает Интерфакс).

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - добавил российский премьер.

Как сообщалось, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные дважды созванивались. Пресс-секретарь белорусского премьера говорил, что Мишустин проинформировал Румаса "о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции". По сообщениям российской стороны, речь шла о вопросах обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса Covid-19.

О каких еще мерах объявил Мишустин

В понедельник премьер-министр России сообщил, что лично возглавит координационный центр при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Это уже третья подобная структура в России. Первоначально был создан оперативный штаб по коронавирусу, его возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. В прошедшие выходные президент Владимир Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Мишустина, в рамках бюджета этого года правительство может использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах.

"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - сказал Мишустин.

По данным "Ведомостей", этот план предполагает оказание поддержки бизнеса, регионов, госкомпаний, но в первую очередь - населения. Первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных.

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