Поможет ли российской экономике антикризисный план правительства?

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Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами предложил меры по борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса в России. Она уже привела к падению рубля, а также убыткам для туристической отрасли и авиакомпаний.

На торгах на Московской бирже по данным на 19:13 мск доллар торговался выше отметки в 74 рубля, а евро - выше 82,6 рубля. Это, например, может привести к росту цен.

Среди мер, предложенных правительством, оказались налоговые каникулы для авиакомпаний и турфирм - именно эти сектора особенно сильно пострадали из-за коронавируса и ограничений на перелеты. Кроме того, правительство предлагает упростить процедуры поставок внутри страны и из-за границы.

"С завтрашнего дня сроком на один месяц надо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - заявил Мишустин на заседании. Речь идет как об импортных поставках, так и внутри страны.

Помимо связанных с путешествиями бизнесов Мишустин предложил расширенную программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, и призвал дать доступ к кредитным ресурсам по "разумным процентным ставкам". Он намекнул, что налоговые каникулы в дальнейшем могут распространиться и на другие пострадавшие отрасли и предприятия.

Правительство собирается выделить на антикризисный план 300 млрд рублей.

Премьер-министр попросил крупные корпорации "включить все свои ресурсы" для борьбы с распространением коронавируса и сделать все возможное, чтобы предприятия работали бесперебойно.

Русская служба Би-би-си опросила экономистов о том, насколько эти меры могут быть эффективны.

Сработает ли антикризисный план?

"Данные бюджета за январь-февраль показали, что мы перешли к стимулирующей политике, в том числе со стороны бюджетных расходов, что позитивно для экономики", - говорит заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев.

Ведев имеет в виду расходы федерального бюджета, которые в январе-феврале этого года выросли на 25%. "Очевидно, что и правительство стало действовать более расторопно по сравнению с прошлым годом", - пишет в своем телеграмм-канале главный экономист банка "ЛокоИнвест" Кирилл Тремасов. Экономисты ранее объясняли, что именно бюджетные расходы должны стать основным драйвером экономики в 2020 году.

Экономист Райффазенбанка Станислав Мурашов, напротив, не считает объявленные меры выдающимися. Он уверен, что большого влияния на экономику они не окажут.

"Прямой эффект коронавируса на экономику - например, перевод на удаленную работу или потеря денег турфирмами - небольшой, - поясняет он. - Большим же будет косвенный эффект, связанный с падением внешнего спроса со стороны Европы и Китая на экспорт нефтегазовых продуктов.

Мурашов считает, что меры правительства посвящены в основном прямому эффекту и не представляют из себя широкомасштабный антикризисный план, и потому их результат не будет значительным.

Российский экспорт будет иметь прямой эффект на ВВП. На это также нужен будет ответ правительства, но он, видимо, не включен в эти меры, говорит эксперт.

Налоговые каникулы для турфирм и авиакомпаний не окажут большого эффекта на российскую экономику, считают эксперты. "Это будет заметно для экономики, но основной негативный эффект будет не от этого, - говорит Мурашов. - Он будет от падения экспорта, ослабления курса рубля, а следовательно, просадки потребления".

Авиакомпании и турфирмы не процветали и раньше, напоминает Ведев. Их проблемы могут вызвать кризисные проявления для всей экономики, но они будут сглаживаться субсидиями от государства, считает эксперт.

При этом поддерживать будут скорее авиаперевозки, чем туризм, считает заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По словам Миронова, поддержка авиакомпаний, скорее всего, будет заключаться лишь в компенсации убытков.

Миронов согласен с Мурашовым в том, что просадка ждет потребительский сектор - в частности, развлекательные услуги. Государственная поддержка секторов может осуществляться точечно, но нужно понимать, что она будет финансироваться из средств нацпроектов, напоминает Миронов.

Сценарий кризиса

Эксперты утверждают, что доходы населения однозначно упадут. "Мой базовый прогноз на этот год - минус 1,5-2% по ВВП, - говорит Алексей Ведев. - Соответственно, частное потребление упадет на уровень 3-4%". На такие же уровни сократятся и реальные располагаемые доходы населения, говорит эксперт.

"Доходы населения будут падать прежде всего по причине ослабления рубля, которое даст инфляцию", - считает Мурашов. В зависимости от развития ситуации с коронавирусом ВВП может как вырасти на 0,2, так и уменьшиться на 0,5, говорит он.

"Нулевой" прогноз дал и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин 12 марта при условиях цены на нефть в 35 долларов за баррель и курса доллара около 72 рублей.

Миронов ожидает падения зарплат в частном секторе на уровни до 10%. "Хоть и есть дефицит кадров, если будет общее замедление производства, в условиях рецессии зарплаты сразу упадут", - объясняет он. При этом зарплаты бюджетников и пенсии будут поддерживаться и индексироваться.

От ситуации с коронавирусом могут пострадать нацпроекты, анонсированные в декабре Путиным, напоминают эксперты, опрошенные Би-би-си. Именно за их счет будут выплачиваться субсидии пострадавшим отраслям и индексироваться пенсионные доходы населения.