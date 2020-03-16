Число случаев коронавируса в России выросло в полтора раза за сутки

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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

За сутки в России выявили еще 30 случаев заражения (20 из них в Москве), накануне оперативный штаб сообщал о 63 заболевших.

По словам Голиковой, из 93 заболевших 86 - завозные случаи, остальные связаны с контактами внутри страны. Четверо человек выздоровели, добавила вице-премьер.

"79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов", - сказала она.

Одновременно стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализированы почти 240 человек с подозрением на коронавирус.

"На 16 марта в больнице Боткина находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус. За последние сутки поступило 42 человека. Это средний показатель, в какие-то сутки к нам поступало от 30-40 до 60 пациентов", - сказал глава стационара больницы Денис Гусев.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, по всему миру составляет более 153,5 тысяч человек, 5735 из них скончались

Расписание ЕГЭ и новый порядок оплаты больничных

По словам вице-премьера, оплата больничных листов в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не остались без денег во время карантина. Выплаты будут производиться дважды.

"Минтруд совместно с ФСС (Фондом социального страхования) пересмотрит порядок оплаты больничных листов. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности. Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", - сказала она.

Татьяна Голикова также рассказала о производстве тест-систем для определения коронавируса.

"Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс., в регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра", - сказала она.

Также стало известно, что власти внесут изменения в расписания сдачи ЕГЭ, срок досрочной сдачи будет перенесен, дату определят в ближайшее время.