Конституционный суд подтвердил законность обнуления сроков Путина. На это ушло два дня

Правообладатель иллюстрации Reuters

Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию, который позволит президенту России Владимиру Путину снова участвовать в выборах главы государства, соответствующим основному закону страны. Документ незамедлительно отправляется президенту и не подлежит обжалованию.

Конституционный суд (КС) одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.

Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.

КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит "специальную оговорку", которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Теперь, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за или против всех поправок разом.

Голосование запланировано на 22 апреля. Пока в Кремле заявляли, что не планируют переносить голосование в связи с эпидемией коронавируса.

Вера в Бога и правопреемство СССР

Ряд поправок - от норм об "исторической правде" до определения детей как "важнейшего приоритета государственной политики" - по мнению КС, носит "неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер" и "не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера".

При этом КС, в отличие от отсутствовавшего при рассмотрении этого дела судьи Константина Арановского, запретил ставить под сомнение статус России как правопреемника СССР.

Судья Арановский в особом мнении призывал КС сохранить возможность отказа от правопреемства СССР как незаконного и репрессивного государства хотя бы в будущем и не блокировать заранее такие решения, чтобы "в будущем что-то их осложняло и мешало на них настаивать". В ответ на это законодателями и президентом, а теперь и КС, такая возможность окончательно заблокирована.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Москве и Петербурге прошли пикеты против поправок в Конституцию

Кроме того, суд посчитал, что хотя общероссийское голосование и не предусмотрено закрепленным в Конституции порядком принятия поправок в Основной закон, законодатель был вправе дополнительно ввести эту процедуру "в целях конституционной легитимации своего решения" .

По мнению КС, это "не может считаться отказом федерального собрания и законодателей субъектов РФ от принадлежащего им правомочия и […] обязанности", поскольку "отвечает принципу народовластия" и является "конституционно оправданным".

Аналогичную конструкцию КС применил и для оценки включения в Конституцию указания на веру в Бога: КС счел, что это "не означает отказа от светского характера Российского государства".

Одобрил КС и усиление статуса русского языка как "государствообращующего" (до сих пор в России действовал закон о "государственном языке", применение которого, как говорилось на Совете по русскому языку при президенте осенью 2019 года, было связано с многочисленными проблемами).

КС согласился с "объективным признанием роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация", посчитав, что это "не умаляет достоинства других народов".

Без предварительного изучения

В решении КС приводится оценка не всех поправок - выбор тех, которые потребовали "более развернутого одобрения", КС осуществил "на основе мониторинга дискуссии в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также с учетом общественной значимости

На рассмотрение дела КС формально ушло около двух суток с момента поступления запроса президента в субботу 14 марта. В заседаниях, которые по данным Би-би-си проходили в субботу и в понедельник, участвовали 14 судей КС, за исключением судьи Константина Арановского.

До сих пор в аналогичном экстренном режиме КС рассматривал лишь запрос президента об одобрении договора о присоединении Крыма к России.

Несмотря на то, что КС было отведено на рассмотрение объемного пакета поправок семь дней, судьи, согласно заключению, решили не прибегать "к процедурам предварительного изучения обращения, назначения судьи-докладчика, проведения слушания по делу и провозглашения решения".

Такую упрощенную процедуру вынесения судьбоносного решения КС определил самостоятельно: она не была урегулирована ни поправками в Конституцию, ни законом о КС.

"Дача настоящего заключения", по мнению судей, вовсе не была обусловлена "наличием неопределенности" в вопросе о конституционности поправок.

Поправка Терешковой

Предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина 10 марта выдвинула Валентина Терешкова во время рассмотрения законопроекта об изменении Конституции.

Путин, в свою очередь, заявил, что согласен с этой поправкой при условии, что ее одобрит Конституционный суд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял согласие Путина сложной обстановкой в мире.

"В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин", - говорил Песков.