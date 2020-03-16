В Москве запретили мероприятия численностью более 50 человек. Школы закроют

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете на проведение в городе любых массовых мероприятий, а также досуговых мероприятий, численность которых превышает 50 человек. Эти меры будут действовать как минимум до 10 апреля.

Кроме того, с 21 марта и до 12 апреля в городе фактически закроются школы и детские сады. Также водителям общественного транспорта запретят продавать пассажирам билеты.

Из указа также следует, что все, кто приезжает в Москву из Китая, США, Ирана и любых стран Европы, в том числе из Великобритании и стран Евросоюза, должны самоизолироваться на две недели. Работодателям запрещается пускать людей, которым предприсана самоизоляция, на рабочее место.

Самоизолироваться предписано не только тем, кто вернулся из перечисленных в указе стран, но и тем, кто живет с ними в одной квартире.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек. Всего было выявлено еще 30 случаев заражения (20 из них в Москве), хотя еще накануне оперативный штаб сообщал о 63 заболевших.

По словам Голиковой, из 93 заболевших 86 - завозные случаи, остальные связаны с контактами внутри страны. Четверо человек выздоровели, добавила вице-премьер.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, по всему миру составляет более 153,5 тысяч человек, 5735 из них скончались.