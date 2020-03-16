Коронавирус в России: в магазинах скупают крупу, макароны и средства гигиены

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В прошедшие выходные в социальных сетях начали появляться фотографии с пустыми полками. Торговые сети сообщают, что вырос спрос на продукты питания длительного хранения и средства гигиены.

Русская служба Би-би-си опросила магазины о том, что покупали в прошлые выходные, а также может ли возникнуть дефицит каких-то товаров.

В магазинах "Ашан" наблюдается рост спроса на товары длительного хранения, сообщает пресс-служба компании. "По сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов - в 1,5 раза, продажи туалетной бумаги выросли на 40%", - уточняет пресс-служба.

Сеть Metro сообщает, что спрос вырос на товары длительного хранения и средства гигиены: "Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы и макаронные изделия, а также средства гигиены и моющие средства". Компания отмечает, что эти товары в связи с повышенным спросом могут выкладываться на полки с задержками, но запасов на складах достаточно.

В "Магните" фиксируют рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. "На складах сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных", - сообщает пресс-служба.

Повышенным спросом пользуются крупа, макароны и средства гигиены, рассказал Би-би-си директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власов. Из-за этого незапланированного спроса и образуются пустые полки.

Ждать ли дефицита?

У торговых сетей нет проблем ни с запасами, ни с доставкой товаров в магазины, говорит Илья Власов.

Это подтверждают и торговые сети. На складах имеется достаточный запас товаров, сообщает пресс-служба Х5 Retail Group, в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". "Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада", - заверили в компании.

Спрос на продукты и дезинфицирующие средства действительно вырос, но дефицита не ожидается даже при таком спросе, сообщает пресс-служба ритейлера "Окей."

Дефицита в магазинах "Ашан" нет и не ожидается, заказы увеличены, сообщает компания. "Отгрузки товара происходят в обычном режиме. Мы призываем клиентов рационально подходить к совершению покупок и не делать слишком больших запасов, продукты в наших магазинах присутствуют в достаточном количестве", - отмечает пресс-служба.

Все магазины "Дикси" работают в штатном режиме, дефицита какой-либо категории товаров не наблюдается, сообщает пресс-служба "Дикси".

"При необходимости мы готовы увеличить интенсивность поставок в магазины за счет собственного и наемного транспорта. В настоящее время поставки осуществляются в нормальном режиме", - сообщают в "Магните".

Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что правительство запросило у ассоциаций розничной торговли данные о складских запасах продовольствия и товаров первой необходимости.