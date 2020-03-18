"Евровидение" в Роттердаме отменили из-за коронавируса

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"Евровидение-2020", которое должно было пройти в мае в Роттердаме, отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" конкурса.

"В течение последних нескольких недель мы рассматривали разные опции, которые позволили бы "Евровидению" состояться. Но из-за неопределенности, возникшей из-за распространения COVID-19 в Европе, и ограничительных мер, введенных правительствами, European Broadcasting Union принял сложное решение, что провести мероприятие, как планировалось, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Конкурс "Евровидение-2020" планировалось провести во втором по величине городе Нидерландов, Роттердаме, в мае.

Россию на "Евровидении-2020" должна была представлять петербургская группа Little Big.

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