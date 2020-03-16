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Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал жителей страны избегать необязательных социальных контактов из-за вспышки коронавируса, в частности, не посещать пабы, клубы, театры и другие общественные места без необходимости.

В ходе специального обращения (они теперь станут ежедневными) Джонсон также посоветовал британцам отменить необязательные поездки и по возможности работать из дома.

"Похоже, что мы приближаемся к тому этапу, когда число случаев заражения начнет быстро расти. Без решительных мер их число может начать удваиваться каждые пять-шесть дней", - ссказал премьер.

По словам Джонсона, эти меры помогут снизить нагрузку на Национальную систему здравоохранения. Обращаться туда стоит только в случае крайней необходимости, добавил премьер.

Он заявил, что любой, кто находится в контакте с человеком, у которого наблюдаются симптомы вируса, должен оставаться дома в течение 14 дней. Это в два раза дольше, чем рекомендовалось ранее.

"Если у кого-то в доме есть симптомы заболевания, необходимо отказаться от походов на улицу, даже за продуктами. Следует ограничить контакты и договориться с кем-то о помощи. Если вместе с вами проживают близкие, то оставаться дома должны все", - сказал Джонсон.

Особенно внимательными, по словам британского премьера, следует быть людям старше 70 лет, беременным женщинам и страдающим хроническими заболеваниями.

Также внимательными следует быть жителям Лондона, где коронавирус распространяется быстрее, чем в других регионах страны.

Британская общественность ранее критиковала власти за то, что они предпринимают слишком мягкие шаги для борьбы с коронавирусом, и требовали более решительных мер.

В минувшие выходные более 200 ученых в открытом письме призвали правительство ввести более жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

На сайте британского парламента также появилась петиция с требованием предпринять более строгие меры, в частности, ограничить передвижения людей и отменить массовые мероприятия.