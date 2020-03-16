Макрон объявил о жестком карантине во Франции и закрытии внешних границ ЕС

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Франция серьезно ограничивает перемещение людей внутри страны из-за коронавируса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в обращении к нации. Он также объявил о закрытии внешних границ ЕС.

Ограничения вводятся с полудня вторника на 15 дней. Выходить из дома без необходимости запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность.

"Я понимаю, что то, о чем я прошу - беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне", - заявил Макрон.

Ранее подобные меры были введены в Италии и Испании, которые серьезно пострадали от вспышки коронавируса.

По его словам, из-за коронавируса решено перенести второй тур муниципальных выборов во Франции, а также приостановить все проводимые в стране реформы, в том числе пенсионную. Также власти приняли решение со вторника не взимать с людей плату за коммунальные услуги.

"С завтрашнего дня будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег", - заявил президент.

Эммануэль Макрон также сообщил, что со вторника внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней. В связи с этим поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются.

Мера не коснется Великобритании и Швейцарии, а также заморских территорий, уточнили в пресс-службе Елисейского дворца. По мнению чиновников Евросоюза, закрытие внешних границ - более эффективная мера, чем закрытие границ внутри ЕС.

Число заразившихся коронавирусом во Франции за последние сутки увеличилось на 1,2 тыс человек и составило 6,6 тысяч. Вирус унес жизни 148 человек.