Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шенген в эпоху коронавируса: типичная сцена сегодня на границе Германии и Франции

С полудня вторника (по среднеевропейскому времени, 11.00 по Гринвичу, 14.00 по Москве) закроются внешние границы Евросоюза, а также - внутри безвизовой Шенгенской зоны, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно предложению Европейской комиссии, запрет вводится на 30 дней. Исключение предоставляется для возвращения в страну проживания лицам с правом на постоянное место жительства, членам семей граждан стран ЕС и дипломатам. Пересекать границу позволено медицинскому персоналу и грузовому коммерческому транспорту. Ожидается, что страны ЕС одобрят этот план.

Франция стала очередной страной Европы, ушедшей в полную изоляцию для борьбы с пандемией коронавируса. Жителям страны приказано оставаться дома. Выходить без уважительной надобности запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение режима предусмотрена ответственность. Запрет вводится на 15 дней.

Однако Всемирная организация здравоохранения считает такие жесткие меры неэффективными без активного выявления носителей вируса.

Совет Безопасности ООН приостановил заседания в связи с коронавирусом. На прошлой неделе у представителя Филиппин анализ на COVID19 оказался положительным.

Экономические потери в мире продолжают расти, хотя правительства обещают поддержать самые уязвимые отрасли.

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В понедельник в США начались испытания на людях вакцины против COVID19, сообщают СМИ. Вакцина введена группе из 45 здоровых добровольцев в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле.

Сама вакцина безвредна, она лишь содержит генетический код, скопированный у вируса, вызывающего болезнь. Правда, понадобятся многие месяцы, пока выяснится, эффективна ли вакцина.

Работа по ее созданию ведется и в других странах.

Украина

Верховная рада собирается обсудить ситуацию с коронавирусом в стране, а также меры, предложенные для предотвращения распространения заболевания. Президент Владимир Зеленский предложил с 18 марта прекратить авиационное, автобусное и железнодорожное сообщение внутри страны и даже остановить работу метрополитена. Международные пассажирские перевозки уже прекращены. Ограничения действуют до 3 апреля.

Со вторника перестанут работать бары, рестораны, кафе и шопинг-молы в Киеве и будет ограничен въезд и выезд из города, сообщают СМИ.

На Украине пока зафиксировано пять случаев заболевания и один смертельный исход.

Россия

В понедельник московские городские власти ввели запрет на все массовые мероприятия до 10 апреля. По неподтвержденным пока данным, Россия может закрыть границы, начиная с 18 марта.

Наши корреспонденты выясняли, что происходит в Москве после запрета на массовые увеселительные мероприятия. Например, вне зависимости от вместимости кинозала на каждый сеанс продается только 50 билетов. Читайте подробнее в нашей статье.

Спорт: день решений

УЕФА проведет сегодня совещание по видеосвязи, на котором будет решать, проводить ли соревнования в нынешних условиях пандемии. Речь идет обо всех домашних чемпионатах и европейских футбольных турнирах, в том числе Евро-2020. Скорее всего, европейский чемпионат отложат на год, считает британская Times (нужна подписка).

Международный олимпийский комитет обсудит с федерациями различных видов спорта, как быть с Олимпийскими играми 2020 в Токио, которые должны стартовать 24 июля. Некоторые спортсмены уже высказались за то, чтобы их отложить.

Теннисный тур WTA будет отложен до 2 мая. Международные соревнования в теннисе уже были прекращены до 20 апреля, но теперь турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге тоже отменены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первая коронавирусная пресс-конференция Бориса Джонсона - это фото попало на первые страницы многих газет

Неслыханный со времен Второй мировой войны призыв британского премьера не ходить в пабы, театры и... в офис (то есть работать из дома), признание о том, что около четверти миллиона британцев могут умереть от пандемии коронавируса, может и стали предметом газетных заголовков, но вряд ли произвели на журналистов впечатление.

По мнению газеты Times, предложенные Борисом Джонсоном меры вряд ли можно назвать драконовскими: призывы призывами, а пабы, театры, рестораны и все другие объекты, где вирусу легче всего заражать людей, остаются открытыми.

Самоизоляция для тех, кому за 70, тоже дело добровольное. "Мы все взрослые люди", - говорит премьер. Его надежда на здравомыслие британцев настораживает Times, особенно после признания министра здравоохранения, что в стране недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. Одно ясно, заключает газета в редакционной статье (нужна подписка): жизнь уже не будет прежней.

Правообладатель иллюстрации DYLAN MARTINEZ/REUTERS Image caption Фото вечернего Лондона 16 марта 2020 - почти пустые рестораны

Кстати, накануне вечером Борис Джонсон провел селекторное совещание с главами больших инженерных компаний, предложив им произвести за две недели 30 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказывает Financial Times (нужна подписка), ссылаясь на двух директоров, знакомых с темой.

У Национальной службы здравоохранения NHS не хватает таких аппаратов для поддержания возможно большого количества зараженных коронавирусом людей, а известные мировые производители такого оборудования уже набрали заказов на месяцы вперед.

Правда, специалисты предупреждают, что запустить производство даже облегченной модели за такой срок просто нереалистично.

Среди производителей, к которым обратилось правительство, JCB (строительная техника), Jaguar Land Rover (автомобили), Honda (автомобили) и даже Dyson (пылесосы, бытовая электротехника).

Guardian решила взглянуть на географию распространения вируса в Лондоне. Выяснилось, что больше всего случаев заражения наблюдается в районе Кенсингтон и Челси (43) с довольно обеспеченными жителями, в то время как в районах, где живут малообеспеченные семьи, типа Хакни (20) или Тауэр-Хамлетс (9), заразившихся в разы меньше.

Высказывались предположения, что богатые лондонцы привезли вирус из отдыха на лыжных курортах Италии, но они не были обоснованы конкретными данными. Во всяком случае, с сегодняшнего дня улицы британской столицы будут малолюдными.

Кстати, вот здесь - фотографии первых страниц сегодняшних британских газет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В воскресенье у здания Конституционного суда в Петербурге протестовали противники реформы

"Ведомости" в редакционной статье (нужна подписка) под заголовком "Почему Владимиру Путину можно все" комментируют одобрение Конституционным судом России поправок в основной закон, позволяющих российскому президенту избраться еще на два срока. Газета считает, что судьи предпочли "конъюнктурное, буквалистское понимание защите духа Конституции - соблюдению прав и свобод граждан".

Конституционный суд, по мнению "Ведомостей", таким образом окончательно уничтожил свою репутацию как независимой судебной инстанции и теперь "напоминает адвоката Горошка из "Чиполлино", чья работа - подтверждать законность распоряжений синьора Помидора".

Между тем на сайте радиостанции "Эхо Москвы" опубликовано обращение о недопустимости вносимых в российскую Конституцию поправок, под которым подписались 357 человек, в том числе директор "Левада-центра" Лев Гудков, журналисты Леонид Парфенов и Евгения Альбац, писатели Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, экономист Евгений Ясин и другие.

Внесение поправки, обнуляющей сроки действующего и действовавших президентов, авторы обращения считают "в корне противоправным, политически и этически неприемлемым". По их мнению, происходящее можно назвать не иначе как антиконституционным переворотом.

Если у вас запланирован отпуск с полетом на самолете, подумайте еще раз, потому что к дате вылета самолета ваша авиакомпания может прекратить существование.

Ну, разве что государство решить поддержать разоряющихся из-за коронавируса авиаперевозчиков деньгами налогоплательщиков. То есть вашими деньгами. Наш бизнес-корреспондент Алексей Калмыков со всем этим разбирался. Читайте его статью.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День святого Патрика в Дублине

17 марта - День святого Патрика. Мы не знаем, как вы его будете справлять и будете ли вообще, но очень надеемся, что наш тест вам понравится.

Такой Венецию вы еще не видели! Не только вы, но и сами итальянцы. Марианна, активистка за ограничение потока туристов в Венецию, прошла по родному городу с нашим оператором. Почувствуйте эту разницу и вы.

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Дайджест подготовил Фамиль Исмайлов.