Том Хэнкс с женой выписались из больницы после коронавируса

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Американский киноактер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы в Австралии, куда они попали на прошлой неделе, заразившись коронавирусом.

В Австралии Хэнкс участвовал в съемках фильма об Элвисе Пресли. Съемки пришлось отложить на неопределенное время.

63-летний киноактер в прошлый четверг сообщил в "Инстаграме" о том, что заразился коронавирусом.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура, - рассказывал он. - Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными".

Позже актер опубликовал еще один пост, в котором благодарил австралийцев "за то, как они замечательно заботились о нас".

Хэнкс - не единственный актер, заразившийся коронавирусом. Британский актер Идрис Элба в понедельник сообщил в "Твиттере", что анализы показали наличие вируса в его организме.

"Чувствую себя ок. Пока симптомов нет. Не паникуем", - написал он.

Он был в группе людей, у одного из которых нашли вирус.

В той же группе были гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо.

Элба с пятницы самоизолировался. "Мы живем в разобщенном мире, мы все чувствуем... настало время солидарности", - написал актер.