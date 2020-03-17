Том Хэнкс с женой выписались из больницы после коронавируса
Американский киноактер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы в Австралии, куда они попали на прошлой неделе, заразившись коронавирусом.
В Австралии Хэнкс участвовал в съемках фильма об Элвисе Пресли. Съемки пришлось отложить на неопределенное время.
63-летний киноактер в прошлый четверг сообщил в "Инстаграме" о том, что заразился коронавирусом.
"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура, - рассказывал он. - Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными".
Позже актер опубликовал еще один пост, в котором благодарил австралийцев "за то, как они замечательно заботились о нас".
Хэнкс - не единственный актер, заразившийся коронавирусом. Британский актер Идрис Элба в понедельник сообщил в "Твиттере", что анализы показали наличие вируса в его организме.
"Чувствую себя ок. Пока симптомов нет. Не паникуем", - написал он.
Он был в группе людей, у одного из которых нашли вирус.
В той же группе были гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо.
Элба с пятницы самоизолировался. "Мы живем в разобщенном мире, мы все чувствуем... настало время солидарности", - написал актер.