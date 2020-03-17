Коронавирус в России: что случилось за сутки
Ситуация с коронавирусом в России стремительно меняется. О событиях и решениях последних 24 часов - коротко (и в хронологическом порядке).
От закрытия Беларуси до запрета на всех иностранцев
- Премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Беларусью, вызвав острую реакцию белорусского президента Александра Лукашенко ("Россия вся полыхает от коронавируса").
- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93, 86 из них - "завозные", объявила глава оперативного штаба Татьяна Голикова. В Москве - 53 заразившихся.
- Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил все массовые мероприятия на открытом воздухе и собрания с участием более 50 человек в помещениях.
- Большой и другие театры в Москве отменяют спектакли, начиная с 17 марта.
- Кинотеатры отказываются прекращать работу, на сеансы будут пускать не более 50 зрителей.
- Футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" объявили об отмене домашних матчей, которые должны были состояться в рамках чемпионата России на этой неделе. Позже о приостановке игр на семь дней объявила Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
- Организаторы кампании "Нет!" решили перенести митинг против поправок в Конституцию из-за угрозы распространения коронавируса.
- Самоизолироваться на 14 суток теперь должны все, кто вернулся в Москву из стран Европы (в том числе Великобритании), США, Украины, Беларуси, самоизолироваться обязаны и те, кто живут с ними вместе, следует из указа Собянина.
- Во всех московских школах введен обязательный карантин - с 21 марта до 12 апреля. Карантин будет и в школах Екатеринбурга, в Петербурге власти в понедельник объявили о свободном посещении школ (сейчас он действует в Москве). В подмосковных школах с 23 марта будут трехнедельные каникулы.
- Собянин попросил москвичей старшего возраста "как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции" без необходимости не выходить на улицу.
- Партия "Единая Россия" объявила о переходе на удаленную работу.
- Минкультуры России временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры.
- В Госдуме отменили выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова, запланированное на среду.
- Правительство объявило о временном запрете на въезд в Россию иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Запрет вступает в силу в среду, 18 марта, и будет действовать до 1 мая.
Ранее об этом
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