Конституция вместо карантина: что случилось с коронавирусом в России за сутки

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Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля, но не исключил, что его придется перенести. Власти Москвы заявили, что сообщения о планах ввести в столице жесткий карантин - ложь. Последние события, связанные с коронавирусом и Россией, - в подборке Би-би-си.

Издания "Открытые медиа" и "Ведомости" во вторник сообщали, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Вице-мэр Анастасия Ракова в ответ заявила: "Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба".

и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Вице-мэр Анастасия Ракова в ответ заявила: "Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба". Путин днем во вторник посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом , провел совещание с правительством и впервые подробно прокомментировал ситуацию с коронавирусом. В частности, посоветовал не скупать в ажиотаже продукты, которые "потом придется выбрасывать".

, провел совещание с правительством и впервые подробно прокомментировал ситуацию с коронавирусом. В частности, посоветовал не скупать в ажиотаже продукты, которые "потом придется выбрасывать". Вечером президент России своим указом назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако не исключил, что голосование будет перенесено "на более поздний срок". "Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает", - сказал он на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

на 22 апреля. Однако не исключил, что голосование будет перенесено "на более поздний срок". "Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает", - сказал он на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утром в среду заявил, что сотрудники Кремля сдают тесты на коронавирус. "Да", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, так ли это. Тест пришлось сдать и журналистам президентского пула, которые вместе с Путиным в среду будут в Крыму в шестую годовщину аннексии полуострова.

на коронавирус. "Да", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, так ли это. Тест пришлось сдать и журналистам президентского пула, которые вместе с Путиным в среду будут в Крыму в шестую годовщину аннексии полуострова. В среду, 18 марта, вступил в силу запрет на въезд иностранцев в Россию (будет действовать до 1 мая).

в Россию (будет действовать до 1 мая). Губернатор Александр Беглов постановлением правительства Петербурга запретил авиарейсы из стран ЕС . "Путешественники возвращаются через Москву и другие города", - говорится в сообщении петербургского оперативного штаба.

. "Путешественники возвращаются через Москву и другие города", - говорится в сообщении петербургского оперативного штаба. "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа" сообщают, что Черногория не разрешают вывезти из страны сотни россиян. Накануне она стала последней страной Европы, где был зафиксирован коронавирус. По версии источников ТАСС и Интерфакса, черногорские власти требуют бесплатно вывезти 50 своих граждан в обмен на разрешение.

из страны сотни россиян. Накануне она стала последней страной Европы, где был зафиксирован коронавирус. По версии источников ТАСС и Интерфакса, черногорские власти требуют бесплатно вывезти 50 своих граждан в обмен на разрешение. Частная компания "Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус в течение месяца, сообщили во вторник в ее пресс-службе. "Ведомости" в среду пишут, что власти хотят разрешить делать тесты и другим компаниям, в ближайшее время в Москву начнутся поставки из новосибирского исследовательского центра "Вектор".

на коронавирус в течение месяца, сообщили во вторник в ее пресс-службе. "Ведомости" в среду пишут, что власти хотят разрешить делать тесты и другим компаниям, в ближайшее время в Москву начнутся поставки из новосибирского исследовательского центра "Вектор". Налоговая служба из-за коронавируса откажется от выездных проверок , со ссылкой на свои источники пишут в среду "Ведомости", проводить их будут только в крайнем случае. Правда, бизнес, по сведениям издания, опасается, что проверки участятся к концу года.

, со ссылкой на свои источники пишут в среду "Ведомости", проводить их будут только в крайнем случае. Правда, бизнес, по сведениям издания, опасается, что проверки участятся к концу года. Рестораторы и отельеры попросили правительство о налоговых и кредитных каникулах , они утверждают, что обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%, загрузка гостиниц - более чем на 50%, сообщают "Ведомости" и РБК. При этом, по данным РБК, часть московских ресторанов уже в среду прекратит обслуживать клиентов в залах и перейдут в режим доставки еды.

, они утверждают, что обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%, загрузка гостиниц - более чем на 50%, сообщают "Ведомости" и РБК. При этом, по данным РБК, часть московских ресторанов уже в среду прекратит обслуживать клиентов в залах и перейдут в режим доставки еды. Сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, Следственного комитета России, МВД и МЧС получили распоряжения о необходимости воздержаться от выездов за рубеж из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Некоторые регионы России рекомендовали госслужащим и детским группам отказаться не только от поездок за границу, но и в другие регионы , пишет "Коммерсант". Например, в Якутии и Татарстане власти посоветовали родителям в весенние каникулы ограничить выезды детей за пределы республик.

, пишет "Коммерсант". Например, в Якутии и Татарстане власти посоветовали родителям в весенние каникулы ограничить выезды детей за пределы республик. Продажи продуктов длительного срока хранения растут двузначными темпами, 5% покупателей уже запаслись впрок, а торговые сети начали подстраивать работу под ажиотажный спрос , сообщает "Коммерсант". Панические настроения потребителей могут сохраняться в течение трех недель, сказал изданию управляющий директор BCG в Москве Иван Котов.

, сообщает "Коммерсант". Панические настроения потребителей могут сохраняться в течение трех недель, сказал изданию управляющий директор BCG в Москве Иван Котов. В то время, как не осталось ни одной страны в Европе и ни одного штата в США, где не было бы зараженных коронавирусом, Россия предпринимает усилия, чтобы вирус не попал на МКС . Замначальника медуправления Центра подготовки космонавтов Владимир Матвеев сказал ТАСС, что перед назначенным на 9 апреля стартом космонавтов на Байконуре посадят в карантин.

. Замначальника медуправления Центра подготовки космонавтов Владимир Матвеев сказал ТАСС, что перед назначенным на 9 апреля стартом космонавтов на Байконуре посадят в карантин. Согласно официальным данным, число заболевших коронавирусом в России накануне выросло до 114, пятеро выздоровели, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по коронавирусу. "Каких-либо поводов для паники нет", - заявила она.

Ранее об этом