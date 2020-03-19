Рубль продолжил падение после возобновления торгов

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Открылись торги на Московской бирже. Сначала падал не рубль, как ожидалось, а доллар, но продолжалось это считанные минуты. Доллар преодолел отметку 81 рубль впервые с 26 января 2016 года, евро превысил 89 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.

Накануне курс доллара подорожал на Московской бирже на 5 рублей и вечером превысил отметку в 80 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс евро достигал 88 рублей - также впервые с февраля 2016 года.

Когда доллар достиг отметки 80,87 рубля, сработал механизм приостановки торгов. Рост составил 7,2%, относительно уровня закрытия вторника, это максимально допустимый уровень роста, установленный Московской биржей для этого финансового инструмента, и выставление заявок выше данного уровня невозможно. Автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях не предусмотрено.

После этого рубль продолжал падать на внебиржевых торгах.

Аналитики называют основной причиной обвала рубля резкое снижение цен на нефть, а также ситуацию с коронавирусом.

В среду вечером стоимость нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Это минимальное значение с 2003 года.

Утром в среду нефть стоила больше 28 долларов, то есть за день она подешевела примерно на 15%. Ночью цена отросла примерно на 6% - до 26,42 доллара за баррель.

Нефть начала дешеветь в январе на новостях из Китая, где произошла вспышка коронавируса, охватившая потом весь мир. Плавное снижение цен сменилось их стремительным падением после того, как Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК не смогли согласовать новую сделку о дополнительном снижении добычи нефти.

Где ЦБ

В такой ситуации стоило вмешаться Центробанку России, говорили накануне "Ведомостям" некоторые игроки - многие на рынке этого ждали. Отсутствие ЦБ на торгах усугубило панику, считают они.

В четверг ЦБ распространил заявление о том, что приступает к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты акций Сбербанка.

"В связи с тем, что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть, - говорится в заявлении. - Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals".