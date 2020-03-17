Коронавирус: российские вузы начинают расселение студентов из общежитий

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Во вторник общежитие "Северная" СЗГМУ им. Мечникова расселили, чтобы провести дезинфекцию

В России к 17 марта выявлено 114 случаев коронавирусной инфекции. Во многих высших учебных заведениях ввели карантин и дистанционное обучение, в некоторых объявили каникулы до конца марта или середины апреля. Некоторые вузы пошли дальше и решили заняться расселением и дезинфекцией общежитий.

Пока что о массовом расселении речь не идет: о подобных мерах заявили всего несколько заведений в стране. Но их опыт могут перенять и другие.

Выселение в МГИМО

Об официальной рекомендации разъехаться по домам для иногородних и иностранных студентов заявили в МГИМО во вторник, 17 марта. "Руководство МГИМО предпринимает все меры к тому, чтобы максимально снизить загруженность общежитий университета и настоятельно просит проживающих покинуть общежития до конца текущей рабочей недели", - говорится в сообщении университета.

Однако из сообщений групп в социальных сетях и слов знакомых с ситуацией следует, что выселение из общежитий - это не рекомендация, а приказ ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

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Как следует из документа (есть в распоряжении Би-би-си), общежития университета подлежат расселению с 17 марта по 20 марта. Расселение будет происходить без расторжения договоров и с сохранением мест за проживающими. В общежитии можно будет оставить вещи под опись, следует из студенческих групп во "ВКонтакте".

В приказе также рекомендуется всем работникам и студентам университета придерживаться "тактильного карантина" и не посещать рестораны, бары, спортзалы, театры и кинотеатры.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Москве, ВСЕ студенты должны выехать из общежития до 20 марта", - говорится в группе одного из общежитий. Там добавляется, что тем, у кого возникают проблемы с деньгами на авиабилеты и съем квартиры, могут помочь в индивидуальном порядке.

О возможности адресной помощи сообщил студенческий союз МГИМО. Согласно сообщению, студент может написать заявление с просьбой о финансовой помощи в ректорат, и его рассмотрят "в кратчайший срок специально созданной объединенной комиссией". "Студенты уже написали письма по указанному адресу [в ректорат], но пока ответа нет", - сказал в беседе с Русской службой Би-би-си один из выпускников МГИМО, участвующий в помощи.

Как рассказал собеседник Би-би-си, сообщество выпускников готово само помочь как российским, так и иностранным студентам, попавшим в трудную ситуацию. "Мы собираем информацию о студентах, которым нужна помощь, а там уже помогаем адресно: связываемся со студентами и уже решаем их проблему, - сказал он. - Зачастую это невозможность быстро найти жилье в Москве, и тогда мы стараемся к кому-то пристроить студента на время карантина".

На момент публикации пресс-служба МГИМО не ответила на запрос Русской службы Би-би-си.

Расселение после карантина в Петербурге

Некоторые студенты находились на карантине в общежитии. Так, в СЗГМУ им. Мечникова 4 марта на двухнедельный карантин отправили около 700 жителей одного из общежитий. В тот день в Санкт-Петербурге выявили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию диагностировали у студента из Италии, вчера его выписали из Боткинской больницы.

"По сути, это беспрецедентный случай с послевоенного времени", - заявил изданию "Петербургский дневник" ректор вуза Сергей Сайганов. По его словам, опыт вуза будет отражен в методических рекомендациях и образовательных циклах, которые помогут другим образовательным учреждениям организовать противоэпидемические мероприятия.

В группе вуза во "ВКонтакте" опубликовали пост с итогами карантина, в котором благодарят волонтеров и сервисы доставки еды и средств гигиены, которые прислали все это в общежитие.

В студенческих группах можно встретить разные мнения о мероприятии: некоторые возмущаются плохим качеством еды, которой кормили на карантине, другие же хвалят его организацию. "Вы превратили этот карантин в тюремную голодовку, хотя большинство проживающих там студентов здоровы и ничем этого не заслужили", - пишет пользователь Serafim Boyarsky. "Найс голодают: и пиццы, и маффины, и какие-то хлопья - и все между завтраком и обедом, вы серьезно? Вы в двери влезать не будете скоро, о чем вы? Я волонтерю тут, мы сами поесть не успеваем, пока разнесем вам все - завтракаю ночью, лол", - ответил ему другой пользователь.

Карантин закончился во вторник, 17 марта, и в тот же день студентов расселили и провели дезинфекцию в здании. Студенты переехали на съемные квартиры, к друзьям или родственникам. Для тех, кто не смог этого сделать, университет пообещал предоставить другие общежития.

На настоящий момент в Петербурге выявлено девять заболевших коронавирусом, двое из них выздоровели.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Дезинфекция в здании общежития

Выселение студентов УрГЭУ

В Уральском государственном экономическом университете 17 марта заявили, что до 30 марта выселяют студентов из общежитий и переводят на дистанционное обучение. Русской службе Би-би-си подтвердили эту информацию в пресс-службе университета. С 30 марта вуз также переходит на дистанционную форму обучения.

"Освободить общежития университета, в связи с переводом обучающихся на индивидуальные учебные планы с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (кроме лиц, проходящих преддипломную практику) и провести комплекс мероприятий по санитарной обработке помещений общежитий с 30 марта 2020 года", - цитирует приказ "Коммерсант".

При этом насильно выселять студентов не будут: иностранных студентов и тех, кто не сможет обучаться дистанционно по месту прописки, оставят в общежитиях и никаких мер к ним применять не будут, уточнили в пресс-службе.

В Уральском федеральном округе выявили два случая коронавируса, оба из них - в Тюмени.

Большинство вузов пока мер по выселению студентов не принимают и ограничиваются карантином и дистанционным обучением.

В РГУ нефти и газа им. Губкина Русской службе Би-би-си рассказали, что рекомендуют живущим в общежитии проходить дистанционное обучение по месту постоянного проживания, однако это не обязательная мера. К иностранным студентам никаких мер принимать не будут, а всех студентов из Китая вуз отправил на каникулы на китайский Новый год, и с тех пор никто из них не возвращался, рассказали в пресс-службе университета.