Борьба за "карантинного" зрителя. Как коронавирус отразится на российском кино

Правообладатель иллюстрации EPA

Пандемия коронавируса ударила по российским кинотеатрам. Им приходится переносить премьеры фильмов и сокращать количество мест в залах. Организаторы премьер и кинофестивалей отменяют мероприятия. Кинотеатры попросили правительство России о государственной поддержке.

Коронавирус ударил не только по авиасообщению и туристическому сектору, которым уже обещало помочь государство. Одними из первых пострадавших оказались российские кинотеатры.

Самыми явными последствиями пандемии и ограничительных мер со стороны правительства стал перенос проката ряда фильмов. К вечеру среды, 18 марта, было известно о переносе проката фильма Эдуарда Бордукова "На острие", драмы Григория Добрыгина "Sheena667" и повторного проката фильма Карена Шахназарова "Курьер".

Кроме того, была отменена премьера фильма "Зулейха открывает глаза" в московском киноцентре "Октябрь", церемонию награждения лауреатов кинопремии "Ника" решено перенести с 29 марта на осень, а Московский международный кинофестиваль (ММКФ) - с апреля на более позднее время.

Некоторые кинотеатры уже закрылись на период действия ограничительных мер. До 10 апреля не будут работать кинотеатры сети Москино, куда входят, например, "Спутник", "Сатурн" и "Космос". Об уходе на двухнедельный карантин объявил также Центр документального кино.

Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") от показов не отказалась, однако объявила о решении не продавать больше 50 билетов на один сеанс, даже если вместимость зала составляет 300 - 350 человек.

Такое же решение приняла и сеть "Каро": при покупке билетов на экране высвечивается соответствующее предупреждение, а места можно выбрать по одной цене и только в центральной части зала.

В министерстве культуры, в свою очередь, заявили, что в подведомственные кинотеатры, театры и цирки будут пускать только медицинских масках.

Правообладатель иллюстрации karofilm.ru Image caption Больше 50 человек не могут попасть на киносеансы

Ассоциация владельцев кинотеатров направила в эту среду письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросила о государственной поддержке из-за пандемии коронавируса, сообщила газета "Ведомости". Глава ассоциации Олег Березин подтвердил Би-би-си, что письмо было направлено премьеру через электронную приемную.

Авторы письма, текст которого публикуют "Ведомости", в частности, просят уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитование для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и вдвое сократить тарифы за коммунальные услуги на шесть месяцев.

Правительство уже объявило о похожих мерах поддержи для других пострадавших отраслей, например, авиации и туристического сектора.

Обычные кинотеатры против онлайн-кинотеатров

На фоне мер ограничительных мер и пандемии особую активность начали проявлять стриминговые сервисы. Онлайн-кинотеатры Premier, Okko, Ivi и "КиноПоиск HD" объявили об отмене подписок и предоставлении специальных промокодов для своих клиентов.

Традиционные "офлайн-кинотеатры" такая мера насторожила. В понедельник Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо стриминговым сервисам, в котором раскритиковала их призывы перейти только на онлайн-просмотры.

Как отмечалось в письме, кинотеатры, входящие в состав ассоциации, не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей.

"Однако некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров, и, пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы", - говорится в обращении.

Авторы письма даже пригрозили прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими подобные маркетинговые кампании.

Глава ассоциации Олег Березин в своем "Фейсбуке" в качестве примера опубликовал скришот рекламного сообщения портала "Кинопоиск", в котором предлагается 45 дней бесплатной подписки в качестве "решения на случай закрытия кинотеатров". Правда, позднее Березин удалил свой пост, сообщив, что стороны "принесли друг другу свои извинения за эмоциональность, достигли согласия и взаимопонимания и открыты для сотрудничества".

В пресс-службе "Кинопоиска" подчеркнули, что поддерживают традиционный прокат фильмов, продавая билеты в кино и выступая в роли прокатчика. "Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции", - говорится в сообщении сервиса, поступившем в Би-би-си.

"Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. "КиноПоиск HD" может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога", - предложили в "Кинопоиске".

В другом онлайн-кинотеатре - Tvzavr.ru - Би-би-си сообщили, что никаких призывов своим зрителям отказываться от походов в кино не делали, а "просто предложили вариант досуга для тех, кто сидит в карантине". "У нас не было цели как-то обидеть кинотеатры, мы в первую очередь думали о своих зрителях", - подчеркнула вице-президент по стратегическим коммуникациям Tvzavr.ru Олеся Теплова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Домашние кинотеатры активно предлагают своим подписчикам бесплатные услуги

Тактику онлайн-кинотеатров раскритиковал в своем "Фейсбуке" бывший гендиректор и член совета директоров сети кинотеатров "Формула кино" Юрий Кириллов, по мнению которого стриминговые платформы совершают "роковую ошибку".

"Ребята, вы думаете, что крадете из кармана олдскульных кинотеатров, переманивая карантинных зрителей в онлайн? Ничего подобного! Вы крадете из своей же будущей прибыли. Вы раздаете халяву (много ума на это не надо), разрушая свой собственный рынок", - предупреждает Кириллов.

Однако говорить о том, что российские зрители полностью перешли на онлайн-просмотры, пока рано. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), за прошедший уикенд было куплено 2,1 млн билетов в офлайн-кинотеатры.

"Спада не ощущается, зрители продолжают интересоваться новинками и ранее вышедшими в прокат лентами", - подтвердила "Известиям" президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

Съемочный процесс пострадал

Пандемия затронула не только кинотеатры, но и съемочный процесс. Режиссер Алексей Герман-младший рассказал Би-би-си, что съемки его нового фильма "Воздух" были приостановлены на неопределенный срок.

"У нас большая съемочная группа - более 200 человек. Сейчас некоторые из них просто боятся выходить на работу, и мы были вынуждены принять такое решение", - рассказал режиссер.

Герман также добавил, что часть съемок фильма должна была пройти в Европе, но после закрытия границ это стало невозможным. "Мы не знаем, когда продолжим работу. Сейчас очень сложно что-то планировать", - посетовал он.

Тем временем в пресс-службе Фонда кино Би-би-си сообщили, что пока не получали каких-либо официальных уведомлений об отмене или переносе съемок поддержанных фондом фильмов из-за пандемии коронавируса.

Киностудии, вслед за другими компаниями, постепенно меняют режим работы. Студия "Союзмультфильм" в среду объявила о переводе своих аниматоров и мультипликаторов на удаленную работу, но при этом отметила, что рабочий процесс прерываться не будет.

"Все мультфильмы будут по-прежнему выходить и радовать зрителей в эфире телеканалов, на стриминговых сервисах и на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм", - сообщил директор киностудии Борис Машковцев.