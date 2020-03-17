Коронавирус: Европа закрывает границы Шенгенской зоны и ЕС

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выходить из дома во Франции теперь можно только в случае крайней необходимости - за продуктами, например

Во вторник Европейская комиссия вводит запрет на передвижения внутри безвизовой Шенгенской зоны в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Многие европейские страны закрыли свои границы. Также закрываются внешние границы ЕС.

Особое разрешение на пересечение границ будет выдаваться медперсоналу, европейцам, возвращающимся домой, членам их семей, дипломатам и грузовому коммерческому транспорту.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире насчитывается 168 тыс. заразившихся коронавирусом, 6600 человек умерли.

"Чем меньше поездок, тем выше шансы сдержать вирус", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник в телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз закрывает свои внешние границы: "Любое сообщение между странами ЕС и другим государствами будет приостановлено".

По предложению Еврокомиссии, пока запрет вводится на 30 дней, но сроки могут быть пересмотрены.

Великобритания не входит в Шенгенскую зону, а с 31 января не является членом ЕС, однако Брюссель призывает британское правительство также последовать рекомендациям Еврокомиссии.

Во вторник руководители Евросоюза провели экстренный саммит по видеосвязи, на котором обсуждалась ситуация в Европе.

Ситуация в Британии

Власти Великобритании пока ввели наименее радикальные из всех стран западной Европы меры по сдерживанию вируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал граждан избегать пабов и ресторанов, отказаться от путешествий и по возможности работать из дома.

Официального распоряжения властей о закрытии школ, офисов и других общественных мест пока нет, однако некоторые структуры приняли такое решение самостоятельно.

Например, в понедельник о закрытии на неопределенный срок объявили несколько лондонских театров.

Власти страны готовятся представить план по поддержанию экономики страны в период пандемии и после нее. По словам премьера Джонсона, это наиболее беспрецедентные меры, принимаемые в Британии в мирное время.

Многие компании опасаются, что не переживут убытки, связанные с эпидемией.

В Британии путем проведения анализов выявлены более 1500 зараженных коронавирусом, однако истинное количество случаев, по ряду оценок, может составлять 50 тысяч.

55 человек, у которых был диагностирован вирус, скончались.

Как действует Франция

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На границе Германии и Франции: проезд разрешен только коммерческим грузам и людям, работающим по другую сторону границы

Президент Франции Макрон издал указ, запрещающий гражданам выходить из домов без уважительных причин. Он заявил, что предпринятые ранее меры - закрытие школ, ряда магазинов, кафе и музеев - оказались недостаточными.

"Несмотря на предупреждения медиков о том, что ситуация очень серьезна, люди собирались в парках, на рынках и в ресторанах, полностью игнорируя распоряжения властей", - сказал Макрон в 20-минутном телеобращении к нации.

"Мы в состоянии войны. Мы воюем не с вражеской армией и не с собственным народом. Но враг здесь - невидимый, неприкасаемый, и он продвигается все дальше", - предупредил французский президент.

Жесткие меры на территории Франции введены по меньшей мере на 15 дней, и Макрон обещает наказывать всех, кто не подчиниться распоряжениям властей.

В транспортировке заболевших в больницы будет участвовать французская армия. Второй тур местных выборов, запланированный на ближайшие выходные, отложен на неопределенный срок.

Эммануэль Макрон заверил предпринимателей, что власти не допустят краха ни одной французской компании, вне зависимости от ее размера.

Во вторник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр представил пакет помощи бизнесу и затронутым ситуацией наемным работникам в размере 45 млрд евро.

На данный момент во Франции зарегистрировано более шести тысяч заразившихся коронавирусом, 148 человек умерли.

Сухопутные границы страны закроются в полдень вторника.

Что происходит в Германии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Магазины и рестораны в Берлине опустели

Канцлер Ангела Меркель запретила проведение любых религиозных служб и ритуалов и призвала граждан отказаться от всех запланированных поездок внутри страны.

Закрываются клубы, бары, развлекательные и спортивные комплексы, зоопарки и детские площадки. Ресторанам предписано обеспечить максимальное расстояние между столиками и ограничить время работы.

Школы по всей страны закрылись несколько дней назад.

"Чем добросовестнее каждый будет следовать этим правилам, тем скорее мы преодолеем эту фазу", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине. Она также пообещала, что правительство предпримет все возможные меры, чтобы минимизировать потери для экономики страны.

В Германии зафиксированы около семи тысяч случаев заражения и 14 смертельных случаев.

Что в других европейских странах

В полночь понедельника Испания ввела жесткий контроль на своих пограничных пунктах.

В минувшую субботу власти страны объявили чрезвычайное положение, которое продлится 15 дней. Выходить из дома можно только в магазин или на работу, если человек не может работать из дома, а его служба имеет важное общественное значение.

Число умерших в Италии продолжает расти и достигло уже 2150. Заражённых по всей стране более 20 тысяч.

Италия стала наиболее пострадавшей от коронавируса страной за пределами Китая, где произошла вспышка.

На прошлой неделе ВОЗ объявила, что теперь эпицентром распространения вируса Covid-19 является Европа.

Глава организации Тедрос Гебреисус призвал европейские власти изучить опыт Китая и Южной Кореи, которые показали, что пандемия коронавируса поддается контролю.