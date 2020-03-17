Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса на лето 2021 года. Матчи должны были пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Решение о переносе чемпионата было принято на чрезвычайном заседании, в котором по видеосвязи участвовали представители входящих в УЕФА 55 футбольных ассоциаций, а также руководство европейских футбольных лиг и представители профсоюза футболистов Fifpro.

На прошлой неделе также стало известно, что все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты.

Ранее во вторник стало известно о приостановке чемпионата России по футболу. Это произошло после того, как министерство спорта рекомендовало ограничить проведение спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм.