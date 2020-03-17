Ученые: богатые виноваты в изменении климата

На богатых людях лежит основная доля ответственности за климатический кризис, показало исследование британского Университета Лидса, затронувшее 86 стран.

Ученые обнаружили, что во всех этих странах десятая часть населения с самыми высокими доходами потребляет примерно в 20 раз больше энергии, чем десятая часть с самыми низкими доходами.

В основном это потому, что самые бедные люди меньше пользуются транспортом и не могут себе позволить собственных автомобилей.

Исследование показало, что чем богаче люди, тем больше энергии они потребляют, и эта зависимость есть во всех рассмотренных странах.

Авторы доклада также предупредили, что если правительства кардинально не изменят политику, к 2050-му году потребление энергии возрастет в два раза по сравнению с 2011-м.

Энергия и транспорт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем богаче люди, тем более энергозатратны их передвижения

Воспользовавшись данными Евросоюза и Всемирного банка, ученые посмотрели, на что группы людей с разным доходом тратят деньги.

Получилось, что в категории "транспорт" больше половины энергии потребляет десятая часть людей с самыми высокими доходами. Это соответствует результатам другого ранее проведенного исследования, показавшего, что в Британии 70 процентов всех авиаперелетов совершает 15 процентов населения.

Супербогатые летают на самые дальние расстояния, тогда как 57% населения британцев вообще никогда не летает за границу.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, показало, что при приготовлении еды и отоплении помещений разрыв в потреблении энергии у групп с разным доходом был не таким сильным. Но даже в этой категории на 10 процентов самых богатых потребителей приходится примерно треть всей использованной энергии. Вероятнее всего, это связано с размерами их домов.

Решения?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грета Тунберг призывает меньше летать

"Как нам изменить ситуацию с неравномерным распределением энергии, чтобы все могли достойно жить, защищая при этом климат и экосистемы?" - задается вопросом профессор Джулия Штейнбергер, руководитель исследования, проводившегося в Университете Лидса.

По мнению авторов проекта, правительства могут снизить спрос на поездки путем улучшения работы общественного транспорта, повышения налогов на более крупные автомобили и тарифов для пассажиров, летающих чаще других.

Другой способ, считают ученые, это ускорить переход на электромобили, хотя предыдущие исследования показывали, что спрос на них все равно необходимо снизить, иначе нужно слишком много ресурсов для производства и доставки электричества.

Какие страны потребляют много энергии?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ученые: к 2050-му году потребление энергии возрастет в два раза по сравнению с 2011-м

Исследователи также сравнили уровни потребления энергии в разных странах.

Оказалось, что пятая часть британцев находится в числе пяти процентов населения планеты, потребляющих больше всего энергии. В одном ряду с ними - 40 процентов немцев и все население Люксембурга.

Только два процента жителей Китая и 0,02% жителей Индии вошли в эти пять процентов главных мировых потребителей энергии.

При этом самая бедная часть британцев потребляет примерно в пять раз больше энергии, чем представители миллиарда беднейших жителей Индии.

Статистика по России

По данным исследования, около пятой части россиян попадает в пять процентов основных потребителей энергии на планете. При этом более двух третей россиян входят в верхние 10 процентов мировых потребителей энергии. Таким образом, относительно других стран потребление в России находится на довольно высоком уровне - при существенной разнице между бедными и богатыми.

Самые обеспеченные 20 процентов населения используют в 8 раз больше энергии на человека, чем треть наименее обеспеченных россиян.

Обычная жизнь?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Готовы ли мы на самом деле меньше летать?

Это исследование должно повлиять на будущие климатические переговоры в ООН, где вопрос социального неравенства всегда вызывает шумные споры.

В США политики либертарианских взглядов преподносят климатические изменения как предвестник глобального социализма.

Профессор Кевин Андерсон из Манчестера, не участвовавший в исследовании, считает, что оно должно заставить задуматься большинство обычных британцев.

"Это исследование говорит нам, относительно благополучным людям, то, о чем мы не хотим слышать", - полагает Андерсон.

"Когда мы - политики, бизнесмены, работники науки - говорим, что высокие налоги на перелеты не будут популярны, мы имеем в виду, что мы сами не хотим меньше летать. То же самое с нашими машинами, с нашими домами. Мы убедили себя, что ведем обычную, нормальную жизнь, но цифры показывают совершенно другое", - отмечает ученый.

По данным исследования, мировой расход энергии только на транспорт может увеличиться на треть к 2050 году, и если транспорт продолжит работать на ископаемом топливе, для климата это станет катастрофой, заключают ученые.

Для сокращения потребления разных видов энергии они предлагают разные меры на уровне правительств. Водителям крупных автомобилей - ввести более высокие налоги, а дома модифицировать с помощью энергосберегающих технологий.