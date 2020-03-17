Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался во вторник на 78-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Лимонова подтвердила и основанная им партия "Другая Россия".

Причина смерти писателя не уточняется. На сайте "Другой России" сообщается, что все подробности она предоставит в среду, 18 марта.

Лимонов 13 марта писал у себя в "Фейсбуке", что заключил договор на новую книгу. Он отметил, что она уже написана и называется "Старик путешествует".

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году в Харькове. Стихи он начал писать в 15 лет, однако первый роман - "Это я, Эдичка" - опубликовал только в 1976 году и уже в США, куда эмигрировал в 1974 году - как он сам объяснял, из-за давления КГБ.

В США писатель вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году он переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство. В те годы он опубликовал еще семь повестей и романов, а также несколько сборников рассказов.

После распада СССР он вернулся в Россию и восстановил российское гражданство. Тогда же в России впервые начали издаваться его художественные произведения.

В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия под названием "Другая Россия".

Лимонов был одним из создателей "Стратегии-31" - регулярной акции, которая проводилась по 31-м числам месяцев. Ее участники выступали в поддержку 31-й статьи Конституции России, которая гарантирует гражданам свободу собраний.

При этом в 2014 году Лимонов, бывший резким критиком политики президента России Владимира Путина, поддержал аннексию Крыма.

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си:

Когда Эдуард Лимонов выходил на очередную акцию 31 числа на Триумфальную площадь, милиционеры приняли его прямо у подъезда. Когда сейчас в отделениях полиции бьют пожилых правозащитников - это уже никого не удивляет, а тогда это была большая новость: "Деда взяли".

Дедом его называли все нацболы, а он сам этот имидж поддерживал. Культовый писатель, переживший эмиграцию и, вернувшись в Россию, попытавшийся переделать её под свои представления о прекрасном.

Владислав Сурков, долгие годы отвечавший в Кремле за внутреннюю политику России, присваивал некоторые лимоновские идеи себе, выставляя их мейнстримом, а его - сумасшедшим маргиналом.

Война 2014 года изменила и Лимонова, и многих в России. Вчера ты был против власти, а сегодня - колумнист газеты "Известия". Но роман Лимонова с властью долго не мог продлиться. Его последние публичные выступления - осуждение кремлевского партийного проекта его бывшего ученика Захара Прилепина.

Прекратить спорить с миром писатель не мог, даже зная, что скоро все - как минимум для него - кончится.